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Очень кровопролитные бои и не хватает тяжелого оружия: Резников заявил, что Украина проходит через критическую фазу

Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны

сегодня, 17:15
Автор:

Лиля Воробьева
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Украинские защитники на Востоке Украины продолжают защищать страну и давать отпор врагу. Продолжаются тяжелые кровопролитные бои, ВСУ не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить русских оккупантов. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

Очень кровопролитные бои и не хватает тяжелого оружия: Резников заявил, что Украина проходит через критическую фазу

Алексей Резников (фото из открытых источников)

"Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага", — сообщил министр в соцсети.

Алексей Резников также отметил, что битва за Донбасс продолжается, а впереди — деоккупация территорий Украины и освобождение пленных украинцев.

По его словам, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит.

"Впереди у нас — деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины. Впереди — тяжелые этапы освобождения из плена наших парней и девушек. Возвращение принудительно вывезенных в Россию граждан Украины", — заявил Алексей Резников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия обещает предоставить украинцам современные системы ПВО. Канцлер Олаф Шольц 1 июня сообщил, что Германия и раньше предоставляла украинцам вооружение, а теперь отправит современные системы ПВО IRIS-T SLM для защиты украинского неба от российских ракет и истребителей. Чиновник заявил о передаче вооружения после просьбы украинской власти и немецких оппозиционеров, выступающих за передачу нашему государству тяжелого оружия. Ранее Германия передавала Украине боеприпасы, гранаты, противотанковые мины в больших объемах и финансовую поддержку в размере 4 миллиарда долларов. По словам Шольца, решение о передаче систем ПВО на днях вынесло немецкое правительство.


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Источник: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/421075400028817
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