Очень кровопролитные бои и не хватает тяжелого оружия: Резников заявил, что Украина проходит через критическую фазу

Украинские защитники на Востоке Украины продолжают защищать страну и давать отпор врагу. Продолжаются тяжелые кровопролитные бои, ВСУ не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить русских оккупантов. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

Алексей Резников (фото из открытых источников)

"Украина проходит через критическую фазу войны. На востоке у нас очень кровопролитные бои. Нам не хватает тяжелого оружия, чтобы отбросить врага", — сообщил министр в соцсети.

Алексей Резников также отметил, что битва за Донбасс продолжается, а впереди — деоккупация территорий Украины и освобождение пленных украинцев.

По его словам, каждый день сопротивления укрепляет уверенность, что Украина выстоит и обязательно победит.

"Впереди у нас — деоккупация всех наших земель в соответствии с международно признанными границами Украины. Впереди — тяжелые этапы освобождения из плена наших парней и девушек. Возвращение принудительно вывезенных в Россию граждан Украины", — заявил Алексей Резников.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Германия обещает предоставить украинцам современные системы ПВО. Канцлер Олаф Шольц 1 июня сообщил, что Германия и раньше предоставляла украинцам вооружение, а теперь отправит современные системы ПВО IRIS-T SLM для защиты украинского неба от российских ракет и истребителей. Чиновник заявил о передаче вооружения после просьбы украинской власти и немецких оппозиционеров, выступающих за передачу нашему государству тяжелого оружия. Ранее Германия передавала Украине боеприпасы, гранаты, противотанковые мины в больших объемах и финансовую поддержку в размере 4 миллиарда долларов. По словам Шольца, решение о передаче систем ПВО на днях вынесло немецкое правительство.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!