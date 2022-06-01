О каком «мире» для Украины заговорили на Западе – к чему подталкивают Киев и как быть украинцам

В США заявили, что поддерживают все усилия, направленные на прекращение огня и установлении прочного мира в Украине. В том числе – т.н. "итальянский мирный план". А тут еще и редакция американского издания The Wall Street Journal выразила сомнение относительно того, хочет ли на самом деле президент США Джо Байден победы Украины в войне. О чем говорят подобные заявления? Что это значит для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Нашим западным партнерам стоит помнить о том, что 60-100 украинцев в день, по словам президента Зеленского, погибают из-за промедления и геополитику

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний поясняет:

"Разговоры о мирных переговорах со стороны западных стран и международных организаций ведутся с первого дня войны – в той или иной степени. При этом забывая, что единственным бенефициаром мира являются украинцы и Украина. Именно поэтому, останавливая агрессора от продвижения вглубь нашей территории и освобождая территории ВСУ, продвигают мирный процесс и приближают подписание какого-либо договора с рф. Именно поэтому украинские власти иногда просят, а иногда и требуют главный ресурс для мирного процесса – мощное современно вооружение".

По словам эксперта, все прекрасно понимают, что любое предложение по мирному урегулированию войны в Украине возможно при определенных уступках со стороны нашей страны. Тогда как уступки со стороны страны-агрессора никто даже не обсуждает.

"Всё громче в западных странах звучит тезис касательно обиды россиян на НАТО, которое расширяется, хоть якобы не должен этого делать. Кое-кто, как, например, глава итальянского правительства Луиджи Ди Майо считает, что Украина для достижения мира должна пойти на территориальные уступки. Правда, он не уточняет, должны ли мы отказаться от территорий, захваченных в 2014 году или от тех, что в 2022 году, или добавить еще Бучу и Бородянку. И это – часть итальянского "мирного плана", неприемлемого для Украины, предусматривающего капитуляцию. И такой "мирный план" предлагает глава европейской страны в ХХІ веке! Подобные предложения говорят только о том, что международного права нет. И в стратегическом плане Путин выигрывает у мира эту войну, разрушая тот мировой порядок, который существовал годы после Второй мировой", – акцентирует Юрий Подорожний.

В этом ключе, продолжает он, издание The Wall Street Journal задается абсолютно адекватным вопросом. Действительно ли США желают победы Украины в войне и возвращения территориального статус-кво в состояние 2013 года?

"Это – ключевые вопросы. При этом мы, безусловно, благодарны США за поддержку, в том числе вооружением. И есть надежда, что прибывшая в Киев американская посол Бриджит Бринк придаст новый импульс нашим отношениям. При этом, нашим западным партнерам стоит помнить о том, что 60-100 украинцев в день, по словам президента Зеленского, погибают из-за промедления и геополитику. А нам, в Украине, следует и дальше рассчитывать на свои силы – как военные, так и дипломатические", – резюмирует эксперт.

Заявления западных партнеров мы будем учитывать, но это не значит, что мы должны отступать

Кандидат политических наук, эксперт-международник Евгения Габер констатирует, что сейчас мы видим попытки разных стран на разных международных площадках и в двухстороннем порядке говорить о необходимости возвращения к переговорам Украины с рф. О том, что оружие не поможет решить конфликт. Что надо договариваться.

"Действительно, затянувшийся конфликт в Украине не соответствует интересам многих государств. Удержать тот уровень санкций, международного внимания, давления на россию, поддержки Украины, что были в первые месяцы после широкомасштабного вторжения рф – нашей стране далее будет довольно сложно. Очевидно, что всё происходит не без активного участия российских пропагандистов, лоббистов, денег и контактов на достаточно высоком уровне. В том числе это касается бесконечной телефонной дипломатии европейских лидеров (которые лидерами являются скорее по должности, чем по решимости бороться за демократически права и ценности)", – отмечает Евгений Габер.

По ее словам, на фоне этих заявлений Старой Европы – Франции, Германии, ряда других стран – привлекает внимание, что отдельные информационные вбросы начали появляться и у наших главных союзников, в частности, США.

"Вместе с тем, я бы не переоценивала вес публикаций, пусть и в ведущих, но всё же – СМИ. Как и заявлений отдельных представителей США и других государств в духе "надо договариваться". Мы, в первую очередь, будем действовать в соответствии со своими национальными интересами, – уверена эксперт. – То, что заявляют те или иные партнеры, будем учитывать. Это важно для понимания настроений, которые существуют там. Но это не значит, что мы должны отступать. Напротив, следует еще более консолидировано работать на нашу победу".

Читайте также на портале "Комментарии" — ВСУ наступают в Херсонской области: в ISW объяснили, почему России приходится отступать.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!