Новое обращение Зеленского: почему Украина не справится с агрессором в одиночку – что должен понять Запад

Фото Генеральный штаб ВСУ

В вечернем обращении президент Владимир Зеленский сделал акцент на горячих точках (Донбасс, Харьковщина), проблемах с поставками в армии (речь, в частности, о средствах индивидуальной защиты), а также необходимости усиление противоракетной обороны. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" данные акценты.

Без мощных поставок вооружения со стороны Запада мы не сможем долго противостоять РФ

Политолог, эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник считает, что Зеленский правильно акцентирует внимание на необходимости поддержки Украины со стороны Запада. Это, считает он, делается по объективным и субъективным причинам.

"Объективно — мы понимаем, что вряд ли сможем противостоять российской навале без поддержки международных партнеров. При этом Зеленский максимально старается сконцентрировать внимание на тех или иных промахах Запада, а не на своих ошибках. Потому что именно при его президентстве впервые с 2014 года не выполнялся оборонный заказ, с армии начали увольняться прошедшие АТО солдаты и офицеры (из-за запрета стрелять в ответ перестали выплачивать "боевые"). То есть, первый год правления Зеленского происходила своеобразная добровольная демилитаризация Украины", – отмечает Николай Мельник.

В то же время, продолжает он, президент абсолютно верно указывает, что нашей стране необходимы артиллерия, высокоточное вооружение, ПВО. Весь спектр современно оружия, чтобы эффективно противостоять РФ. Чтобы достигнуть паритета хотя бы технологически.

"С помощью различных лазеек страна-агрессор обходит санкции, да и открытая торговля энергоресурсами позволяет ей получать огромные средства для продолжения войны. За исключением авиации, российская оборонка вполне способна восстановить те огромные потери, которые оккупанты уже понесли в Украине. Так что – да – без мощных поставок вооружения со стороны Запада мы не сможем долго противостоять РФ. Воевать с которой, как выяснилось, готовы лишь украинцы, – подчеркивает эксперт. – И наши президент, МИД абсолютно верно акцентируют внимание мира на том, что именно Украина является щитом демократического мира на пути российской агрессии. Безопасностная политика касательно защиты ценностей, которые Запад считает базовыми, разрушена. Суверенитет, неприкосновенность границ, права и свободы граждан – Россия всё это попрала. Мир не знает, что с этим делать. И только украинцы готовы за это воевать".

Следует искать помощи не только у стран Запада

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев согласен с тем, что ключевая проблема Украины была и есть – система противовоздушной обороны (ПВО). Которая позволяла бы максимально эффективно закрыть наше небо от ракетных ударов со стороны агрессора.

"Ситуация сложная – и решения следует искать не только в помощи со стороны стран Запада. Есть смысл активизировать переговоры с нашими Юго-Восточными партнерами. Прежде всего – с Японией и Южной Кореей. Возможно, надо поискать подходы к Китаю", – считает эксперт.

Кроме того, по мнению Руслана Бизяева, необходимо перенести производство наших ПТРК (противотанковый ракетный комплекс), прежде всего, "Стугна", в страны восточной и юго-восточной Европы. В те же Польшу, Румынию.

"Конфликт, к сожалению, перешел в долговременный. А то, что происходит на поле боя – это трансформация политической ситуации. С одной стороны, надо апеллировать к общественному мнению ведущих мировых держав (лидеры которых к нему прислушиваются). Чтобы политики соответствовали уровню общественной поддержки Украины. С другой – разворачивать свое производство, но за пределами нашей страны (учитывая опасность нанесения россиянами ракетных ударов по всей украинской территории)", – резюмирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперт пояснил, почему быстрого прорыва на подступах к Херсону не будет.





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