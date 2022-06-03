Ни одна из стратегических целей рф не была достигнута, - британская разведка о 100 днях войны

Иностранные военные специалисты из Великобритании в отчете на 100-й день полномасштабного вторжения россии в Украину подытожили состояние фронта. По их мнению, россия не достигла своих целей по захвату украинских территорий, которые она объявляла в начале. Захватить Киев и власть в Украине россиянам не удалось, их вытеснили ВСУ из северных регионов и части Харьковской области. Там оккупанты еще обстреливают населенные пункты из авиации и артиллерии, расположенной на территории Беларуси, россии и временно оккупированной части Харьковской области.

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"После провала первоначального плана из-за ошибочных предположений относительно планирования и плохого тактического выполнения россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Сейчас россия добивается тактического успеха на Донбассе. Российские вооруженные силы создали и сохранили динамику и сейчас, похоже, удерживают инициативу над украинским силами. россия контролирует более 90% Луганской области и, скорее всего, будет полностью контролировать ее в ближайшие две недели", — говорится в сообщении.

В британской разведке также отмечают, что такой успех россии — это цена значительных затрат ресурсов и сосредоточения силы и огня на одной части фронта. На других фронтах россия не смогла совершить маневров или продвинуться вперед, там россияне перешли к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом рф, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы россия достигла какой-либо формы успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", — отмечают специалисты.

Как писал портал "Комментарии", чего ожидать на фронте в ближайшее время и почему армия россии перейдет к хаотическому обстрелу территорий. По словам эксперта, сейчас в россии масштабный кризис. Скрытая мобилизация уже дает не столько призывников, как раньше, они уже используют технику, которая была законсервирована, снимая ее с хранения. Свежих резервов подготовленных военных, которых можно направить в Украину, в россии уже нет.

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