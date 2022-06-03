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Ни одна из стратегических целей рф не была достигнута, - британская разведка о 100 днях войны

Разведка Британии считает, что россия не достигла своих целей по захвату украинских территорий

сегодня, 11:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Иностранные военные специалисты из Великобритании в отчете на 100-й день полномасштабного вторжения россии в Украину подытожили состояние фронта. По их мнению, россия не достигла своих целей по захвату украинских территорий, которые она объявляла в начале. Захватить Киев и власть в Украине россиянам не удалось, их вытеснили ВСУ из северных регионов и части Харьковской области. Там оккупанты еще обстреливают населенные пункты из авиации и артиллерии, расположенной на территории Беларуси, россии и временно оккупированной части Харьковской области.

Ни одна из стратегических целей рф не была достигнута, - британская разведка о 100 днях войны

фото Телеграм Сумская ОВА

"После провала первоначального плана из-за ошибочных предположений относительно планирования и плохого тактического выполнения россия адаптировала свой оперативный план, чтобы сосредоточиться на Донбассе. Сейчас россия добивается тактического успеха на Донбассе. Российские вооруженные силы создали и сохранили динамику и сейчас, похоже, удерживают инициативу над украинским силами. россия контролирует более 90% Луганской области и, скорее всего, будет полностью контролировать ее в ближайшие две недели", — говорится в сообщении.

В британской разведке также отмечают, что такой успех россии — это цена значительных затрат ресурсов и сосредоточения силы и огня на одной части фронта. На других фронтах россия не смогла совершить маневров или продвинуться вперед, там россияне перешли к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом рф, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы россия достигла какой-либо формы успеха, потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", — отмечают специалисты.

Как писал портал "Комментарии", чего ожидать на фронте в ближайшее время и почему армия россии перейдет к хаотическому обстрелу территорий. По словам эксперта, сейчас в россии масштабный кризис. Скрытая мобилизация уже дает не столько призывников, как раньше, они уже используют технику, которая была законсервирована, снимая ее с хранения. Свежих резервов подготовленных военных, которых можно направить в Украину, в россии уже нет.


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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ
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сегодня, 10:27

Не там дивились, на Україну накинули розвитковий та економічний зашморг. Навіть школяри не знають назву нашої валюти, називають рублем. Брудна російська лайка навіть на поштових марках. Російські авто та обладнання. братня ментальність та уклад життя. Зе-корупція, пропаганда, брехня.

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