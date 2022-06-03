Не завтра, послезавтра или в июле: нардеп рассказал, когда ждать сообщения «Мы победили»

Уже 100 дней, как Путин берет Киев за 3 дня. Да, каждый день ожидаешь, что путина не станет. Каждый день радуешься, что смог найти беспилотник, машину, каску или турникеты для наших там на нуле. И так каждый день. И при этом многие из нас каждый день ждут сообщения – "Мы победили!". Такое сообщение будет, но это не будет завтра, послезавтра или в июле. Эта война надолго. Она сложна, тяжела, непредсказуема. И она о том, что нужно стоять, бороться, биться, вгрызаться и побеждать. И самое главное: держать убранство. Как информирует издание "Комментарии", об этом у себя в телеграмме пишет нардеп Алексей Гончаренко.

Российский беспилотник. Фото: Генштаб ВСУ

Политик отмечает, что впереди еще не одни 100 дней. И сейчас, когда история остановилась, когда время стало короче, когда горизонт нашего всего – завтра. Когда никто не думает, что там будет в сентябре или в октябре. Никто не планирует отдых или смену места работы. Никто не едет на море, в горы или за границу. А вся страна от самого маленького до самого старшего работает на победу. Прямо сейчас на нашем украинском востоке и юге враг идет в контрнаступление, а мы отбиваем. А он снова идет, а мы снова отбиваем. И это все кажется абсурдным – битва за Донбасс.

"Ну кто мог подумать? Штурм Киева? Высадка десанта в Одессу? Как вообще такое может прийти в голову? И я знаю одно, за эти 100 дней мы сделали, что не сделало ни одно поколение в истории Украины. Мы выстояли, отбили и приближаемся к победе. За эти 100 дней многое изменилось. Поменялись мы, поменялись наши близкие, поменялись все вокруг. Мы победим. Нам давали 3 дня, мы выстояли 100. Нам говорят, что Россию нельзя загонять в угол. Мы ее уничтожим", – отметил нардеп.

Он добавил, что после победы мы станем другой страной. Мы будем страной, которая будет первой помогать всем, кто в беде по всему земному шару. Мы будем страной, останавливающей войны. Мы будем страной, в которую будут ехать по убежищу и мы его будем предоставлять. Вот она наша идея, украинская идея, помогать, помогать и помогать.

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