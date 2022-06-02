Не только американские HIMARS: стало известно, какое смертоносное оружие передаст Украине Лондон

Минобороны Британии уже официально заявило о передаче Украине американских реактивных систем залпового огня M270, способных поражать цели на расстоянии до 80 километров. Как передает портал "Комментарии", информацию о поставках Киеву нового пакета военной помощи подтвердил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает канал "CNN".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Фото: из открытых источников

Этот шаг был "тесно скоординирован" с решением Соединенных Штатов предоставить Украине свою высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) — вариант реактивных систем залпового огня, который будет подарен Великобританией, говорится в заявлении МИД Британии.

Уоллес добавил, Великобритания поддерживает Украину и взяла на себя ведущую роль в снабжении героических войск жизненно важным оружием, которое им необходимо для защиты своей страны.

Он отметил, что по мере того, как меняется тактика России, должна меняться и наша поддержка Украины: "Эти высокоэффективные реактивные системы залпового огня позволят нашим украинским друзьям лучше защитить себя от жестокого применения Россией дальнобойной артиллерии, которую путинские силы без разбора применяли для уничтожения городов".

Британское правительство также заявило, что украинские военные будут обучены тому, как использовать пусковые установки в Великобритании, чтобы эффективность пусковых установок можно было максимально увеличить.

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