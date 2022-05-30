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Настоящий ад на земле – по всему Северодонецку стойкий трупный запах: что происходит в городе

В Северодонецке очень сложная ситуация – россияне продвигаются внутрь города

сегодня, 15:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Очень сложная сейчас ситуация в Северодонецке Луганской области. Российский войска, используя тактику "выжженной земли" продолжают наступать. При этом россияне несут очень большие потери, но солдаты не забирают тела своих сослуживцев, они остаются лежать в городе. Из-за высоких температур по всему городу сейчас стоит стойкий трупный запах. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Настоящий ад на земле – по всему Северодонецку стойкий трупный запах: что происходит в городе

Северодонецк. Фото: из открытых источников

Губернатор Луганщины отметил, что российские войска без остановки обстреливают город, сносят перед собой все, что видят и уже после того, как снарядами и ракетами накрыли все, то тогда начинает продвигаться пехота. Как только россияне начинают продвигаться ВСУ их ликвидируют. После этого россияне снова начинают обстрел. Так происходит до того времени, пока оккупантам не удается вырвать новую позицию и закрепиться на ней.

Сергей Гайдай добавил, российские военные фактически ходят по трупам своих сослуживцев. Никто их не убирает. А из-за того, что в Луганскую область пришла настоящая жара, то по всему Северодонецку стоит едкий трупный запах.

Гайдай отметил, что ситуация в самом Северодонецке неутешительная, потому что враг уже находится в центральной части города и продолжает атаковать. Связь с городом практически утеряна. Единственные, кто на связи это гуманитарный штаб и больницы, у которых есть Starlink – спутниковая система. 

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