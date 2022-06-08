Нардеп рассказал, как живет Мелитополь под оккупацией

По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, оккупанты продолжают грабить предприятия, элеваторы и людей на оккупированных территориях Запорожской области. Из блокпостов Мелитопольского района россияне переместились в город, некоторых переместили в Херсонскую область, ведь там ВСУ осуществляют контратаки, а в российской армии не хватает живой силы.

Фото Телеграм Запорожская ОВА

На передовую российское командование бросает неподготовленных к боям военных, которые дежурили на блок-постах. Известно, что остались только блокпосты в городе Мелитополь, а 15 ОТГ сейчас почти без россиян.



В городе работают партизаны, уничтожены уже 100 оккупантов, местные расклеивают листовки с предупреждением коллаборантам об ответственности за измену. Оккупанты предлагают местным скупить черешню по 10 грн за килограмм. В городе нет связи и интернета, на продукты выросли цены, многие магазины не работают. На улицах русские вывесили советские флаги и пропагандистские билборды.



По информации Запорожской ОВА, на оккупированных территориях затруднена ситуация с выплатами социальной помощи, пенсий, лекарствами и медицинской помощью. Оккупанты грабят дома граждан, раздают паспорта россии, похищают людей. В городе Мелитополь и Токмак, селе Копани Пологовского района за сутки россияне похитили троих местных мужчин, сообщают в ОВА. В с. Новокаменка, Конские Раздоры, Каменка, Сладководное, пгт. Бильмак Пологовского района и с. Днепровка Васильевского района оккупанты угнали шесть легковых и три грузовых автомобиля.

Также россияне, по информации Александра Старуха, главы ОВА, пытаются возобновить работу порта в Бердянске, чтобы грузить ворованное имущество на свои корабли.

В течение суток оккупанты обстреляли Орехов, Гуляйполе, пгт. Камышеваха, село Таврическое, село Новоданиловка, село Новоандреевка Пологовского района, село Каменское Васильевского района. Утром 8 июня над Запорожьем сбили ракету.

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