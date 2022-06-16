Нардеп объяснил, почему Путин готов класть военных пачками, лишь бы захватить Северодонецк

Для путинского режима не играет большую роль, какой ценой удастся захватить центр сопротивления Луганской области – Северодонецк. Путину важно преподнести эту "победу" своему электорату в полномасштабной войне против Украину. Как передаёт издание "Комментарии", такое мнение высказал нардеп Сергей Рахманин в интервью "УП".

Российские войска. Фото: Генштаб ВСУ

Политик отметил, с начала полномасштабного вторжения оккупантам постоянно приходилось корректировать свои планы, их аппетиты становились меньше, но всё равно потребность в "победе", которую путинский режим мог бы преподнести россиянам, осталась.

По словам нардепа, россияне понимают, что им нужно любой ценой захватить Донбасс, потому что изначально цель так называемой "спецоперации" и заключалась в освобождении "народа Донбасса". В Донецкой области дела у россиян совсем идут плохо, а вот в Луганской области продвижение есть, но без захвата Северодонецка они не смогут отчитаться о том, что взяли под контроль всю Луганскую область. Им необходимо закрепиться на административной границе Луганской области.

Рахманин считает, что россияне планировали ещё раньше закрепиться на административных границах Донецкой и Луганской областей, но благодаря сопротивлению ВСУ им это не удалось. Для того, чтобы сегодня отчитаться о захвате всей Луганской области им нужно взять Северодонецк. К тому же, подчёркивает нардеп, взятие под контроль Северодонецка открывает прямой путь на захват Лисичанска. Ещё один важный момент, россияне могут похвастаться, если возьмут Северодонецк, что захватили нынешней административной центр Луганской области.

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