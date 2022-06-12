Нардеп: на северодонецком направлении в России серьезные проблемы – пошли лобовые атаки

На северодонецком направлении у врага серьезные проблемы. Из-за собственного бессилия сломать наше сопротивление и выйти на границы Луганской и Донецкой областей, россияне бросаются в лобовые атаки наугад. Как сообщает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook пишет нардеп Егор Чернев.

Танки. Фото из открытых источников

"Как говорят наши бойцы, новая тактика российских оккупантов отличается как отчаянностью, так и бессмысленностью. Чувствуется, что им ставят задачи взять наши территории любой ценой. Поэтому они бросают в прорыв танки и пехоту после определенной артподготовки", – отметил нардеп.

По его словам, эти танки врага не ведут тактических маневров, россияне просто прут вперед, пока могут. После потери нескольких машин останавливаются и возвращаются вспять. Потом ситуация повторяется. День за днем. Неделя через неделю.

"И это выдержать очень тяжело. Но ребята держатся. И даже кое-где проводят контратаки. Безусловно, такая тактика врага, не считающего человеческие жизни, приводит к огромным потерям с их стороны. Но, к сожалению, и мы несем значительные потери. Ценой неимоверных усилий и своей жизни наши защитники сегодня сдерживают российское нашествие. Им тяжело. Очень тяжело. Но я не слышал ни от одного, что он не готов биться. Поэтому, когда в следующий раз почувствуете, что вы устали от войны, вспомните, как сейчас нашим бойцам на передовой. И с новыми силами становитесь на работу, помогайте армии и верьте в нашу победу", – резюмировал Егор Чернев.

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