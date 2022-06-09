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Наемники рф рассказали, как их обманул Кремль (ВИДЕО)

Трое россиян были завербованы через частную военную компанию по трудовым контрактам

сегодня, 19:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Россия, обманывая, посылает на войну в Украину наемных мужчин из разных российских регионов. Об этом сообщают представители Службы безопасности Украины, обнародовавшие записи допросов пленных российских военнослужащих.

Наемники рф рассказали, как их обманул Кремль (ВИДЕО)

Россия обманом отправляет на войну в Украину наемников (фото из открытых источников)

Следовательно, "новое количество" захвативших в Луганском регионе пленных россиян – это жители Татарстана, других республик и столицы.

"Они планировали работать охранниками и техниками на нефтяных вышках, защищать их от пиратов, а оказались на войне", — комментируют работники СБУ.

Также отмечают, что все три наемника были завербованы частной военной компанией "Евро Полис" (город Краснодар), они подписали трудовые контракты.

Как комментируют этот факт работники СБУ, новички должны были служить "пушечным мясом" в боях с украинскими военнослужащими в районе населенных пунктов Богуславское, Камышеваха и Викторовка Луганской области. Их покинул их военный командир, а позже начала обстреливать русская артиллерия.

Сейчас российские военные пленники начали сотрудничать со следствием СБУ. Все их рассказы документируют, материалы дела будут переданы в суд.

Напомним, что "Комментарии" информировали, что украинские военные ведут наступательные действия на определенных участках. Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС Украины Алексей Громов рассказал, что украинские подразделения ведут наступательные действия. Как сообщает Громов, на Восточном направлении продолжаются затяжные бои, а Вооруженные силы Украины сдерживают противника путем позиционной или маневренной обороны.


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Источник: https://t.me/SBUkr/4423
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