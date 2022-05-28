На Житомирской трассе открыто движение для грузовиков (ФОТО)

28 мая открыт левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки и возобновлено движение по трассе для грузового автотранспорта. Об этом сообщает глава Министерства инфраструктуры Украины.
По его словам, дорожным службам понадобилось два месяца, чтобы открыть движение.
"Меньше двух месяцев понадобилось дорожникам, чтобы на остатках старых конструкций возвести временное пролетное сооружение, устроить монолитную плиту пролетного строения и положить слой асфальтобетона. На дороге восстановлена разметка и установлены соответствующие дорожные знаки. Мост через реку Ирпень был взорван в первые дни нашествия оккупантов рф в Украину. Благодаря этому кафиры не смогли продвинуться дальше и окружить столицу", — говорится в сообщении.
Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста.
"Сразу после освобождения столичного региона началось строительство временных переправ и объездов. Временный мост возле Стоянки был возведен в середине апреля, но двигаться им мог только легковой транспорт — грузовики были вынуждены двигаться в объезд, тратя лишнее время и топливо. С открытием моста на трассе М-06 будет возобновлено движение практически всеми основными стратегическими направлениями Украины. Следующим этапом станет восстановление правого проезда разрушенного моста — завершить работы планируем осенью", — отметил Кубраков.