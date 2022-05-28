На Житомирской трассе открыто движение для грузовиков (ФОТО)

28 мая открыт левый проезд на дороге международного значения М-06 Киев – Чоп возле Стоянки и возобновлено движение по трассе для грузового автотранспорта. Об этом сообщает глава Министерства инфраструктуры Украины.

По его словам, дорожным службам понадобилось два месяца, чтобы открыть движение.