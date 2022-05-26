На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина

В вечернем видео 25 мая президент Владимир Зеленский раскритиковал заявления отдельных представителей Запада, что Украина должна идти на переговоры с РФ, даже если потребуются территориальные уступки. Особо досталось экс-госсекретарю США Генри Киссинджеру и одной из статей The New York Times. По словам Зеленского, они мыслят категориями Мюнхенской конференции 1938 года и не видят миллионы украинцев, живущих на территории, "которую они предлагают обменять на иллюзию мира". Почему ряд представителей Запада пытается умиротворить Путина, как в свое время пытались умиротворить Гитлера? Как оцениваете заявления украинской стороны по этому поводу? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше будет таких заявлений

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович рассуждает так:

"Мы не должны удивляться появлению подобных заявлений. В западных странах существует определенная группа и политиков, и так называемых интеллектуалов, которые не то, чтобы являются симпатиками России, а скорее отстаивают национальные интересы своих стран – так, как они это понимают. И с их точки зрения, для максимального обеспечения своих национальных интересов допустимы любые уступки РФ, особенно, если они происходят за счет Украины, а не их стран. Потому позиция экс-премьера Италии Берлускони, экс-госсекретаря США Киссинджера, отдела мнений The New York Times – то, к чему нам следовало быть готовыми. Учитывая, что в тех же Штатах есть определенная часть общества, которая придерживается изоляционистских настроений. Вот на них подобные заявления и направлены".

Эксперт напоминает, что тот же Киссинджер еще с 70-х годов известен как политик, готовый идти на любые жертвы, любые уступки – за счет других.

"Все его удачные (с его точки зрения) кейсы – это постоянные уступки кому-то за счет других. Такая вот реал-политика в максимально неприглядном, циничном виде", – отмечает Игорь Рейтерович.

При этом, продолжает он, большинство прогнозов Киссинджера, которые он делал последние лет 30, не сбылись. В том числе касательно России, с которой у него тесные отношения завязались еще со времен СССР.

"Он неоднократно встречался с российскими лидерами и пытался формировать с ними какое-то видение развития глобального мира. В значительной мере вся его политика была направлена на то, чтобы достигнуть некого компромисса, который учитывал был интересы больших держав – за счет малых держав. Это видно и в его научных трудах, и в заявлениях, и в многочисленных статьях", – рассказывает эксперт.

По его мнению, чем дольше будет продолжаться война в Украине, тем больше будет таких заявлений. Как со стороны отдельных политиков, так и со стороны отдельных стран, которые будут хотеть скорейшего окончания горячей фазы.

"Они не говорят об окончании конфликта как такового. Им важно, чтобы завершилась горячая фаза, чтобы получить возможность (при соответствующем развитии ситуации) вернуться к бизнесу с РФ, который они вели до начала ее широкомасштабной агрессии против Украины", – поясняет Игорь Рейтерович.

Реакция Украины на это, уверен он, должна быть ровно такой, какой она была в заявлениях главы государства, представителей МИД и Офиса президента. А именно – категорическое неприятие политики умиротворения агрессора за счет территориальных уступок со стороны Украины.

"Очень правильные были проведены параллели с ситуацией перед Второй мировой – печально известным Мюнхенским сговором 1938 года, – считает Игорь Рейтерович. – Надо обращать внимание на страны, которые с подобными заявлениями выступают. Как правило они либо не пострадали от действий фашисткой Германии в результате того же Мюнхенского сговора или первых лет Второй мировой. Как те же США. Либо были вообще на стороне гитлеровской коалиции (как та же Италия). Поэтому реакция Украины должна быть жесткой, но при этом продуманной. Мы не должны скатываться к оскорблениям, определенный уровень дипломатии следует выдерживать".

Эксперт уверен, что Украине следует акцентировать – без именно нашей победы над агрессором, без поражения РФ, любые другие действия будут означать просто отложенную войну. Она всё равно продолжится, но в еще большем масштабе, если сейчас не поставить точку.

"А точку можно поставить только при условии, что ситуация вернется к той, какой была даже не до 24 февраля 2022-го, а до 2014-го. Речь о возврате ВСЕХ территорий Украины, о возобновление всех принципов, по которым мир пытался жить до российской агрессии в разных ее проявлениях. Важно возобновление, строгое соблюдение международных правил, незыблемости границ. По большому счету, в этом заинтересована не только Украина, но и весь мир, – подчеркивает Игорь Рейтерович. – Ведь каждый может найти какие-то территориальные претензии к соседям и не только. И Украина здесь может стать очень опасным прецедентом".

На нынешнем этапе наши союзники должны четко стоять на стороне Украины

Профессор социологии Павел Федорченко-Кутуев отмечает, что всегда был дистанциирован и критичен ко всем политическим деятелям. Как мира, так и Украины. И нынешний президент – Владимир Зеленский – не был исключением.

"Но, когда глава государства действует правильно, в интересах Украины, это необходимо фиксировать, давая соответствующую – высокую – оценку. Действия президента Зеленского по защите национальных интересов Украины заслуживает именно такого", – уверен социолог.

Он подчеркивает, что наша страна столкнулась с фундаментальным вызовом. Поскольку Россия отрицает право нашего государства, украинской нации на существование. И развернула настоящий геноцид против украинского народа.

"Для того, чтобы защититься, Украина должна мобилизовать все свои силы, а также силы международного сообщества. Поэтому президент абсолютно прав, когда жестко высказывается в адрес тех, кто предлагает даже просто подумать о каких-то уступках агрессору (России) за счет Украины, – отмечает Павел Кутуев. – Безусловно, существует реальная политика. И мы все помним, что политика – это искусство возможного. Но на нынешнем этапе наши союзники должны четко стоять на стороне Украины. И без экивоков, без двусмысленностей защищать суверенитет и территориальную целостность нашей страны. И президент абсолютно прав, когда четко, жестко, однозначно такую позицию Украины формулирует – и требует того же от наших союзников".

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