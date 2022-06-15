На Западе называют три сценария дальнейшего развития войны РФ против Украины

Военные аналитики, чиновники странах Запада проанализировали действия Украины и Россиир на поле боя, а также взяли во внимание заявления двух сторон и пришли к выводу, что война в Украине может пойти по одному из трех сценариев. Причем первые два кажутся самыми вероятными. Как пишет портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN".

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Первый сценарий состоит в том, что российские воска продолжат неспешное продвижение в Донецкой и Луганской областях. В итоге, спустя некоторое время все территории этих украинских регионов окажутся под контролем Москвы.

Второй сценарий – ни одна из сторон не сможет серьезно продвинуться. В итоге, война перейдет в затяжную и бои будут носить позиционный характер. В таком случае военные действия могут затянуться на долгие месяцы, а возможно и годы. От этого будут страдать обе страны, потому что украинцы и россиян продолжат погибать. Также от этого будет страдать мировая экономика.

Есть и третий сценарий, который аналитики считают самым маловероятным на сегодняшний день. Он состоит в том, что российское руководство скорректирует свои цели в войне, после чего публично заявит, что российская армия выполнила свои задачи в Украине. После таких политических заявлений может начать переговорный процесс о прекращении боевых действий.

В США подчеркивают, если Кремлю удастся удержать оккупированные с 24 февраля 2024 года украинские территории, то нельзя исключать, что после передышки Россия вновь предпримет попытку для повторного нападения на Украину.

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