На юге Украины ВСУ уничтожили еще два российских склада боеприпасов и большое количество техники

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На юге Украины оккупанты продолжают ведение боевых действий путем контрбатарейной борьбы. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.
ВСУ. Фото из открытых источников
В ОК "Юг" сообщили об обстановке на юге нашей страны: итог 14.06.2022. Сообщается, что противник активных наступательных действий не ведет, укрепляет оборонительные рубежи.
"Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.", — ОК "Юг".
В ответ нашей авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники армии противника на Херсонщине. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и району сосредоточения техники, подавлены командно-наблюдательные пункты противника.
Всего за 14 июня нашим воинам на юге Украины удалось уничтожить 70 оккупантов и 60 единиц техники среди которых:
• вертолет;
• самоходная пушка "Пион";
• БМ-21 "Град";
• три гаубицы;
• 19 единиц бронированной техники;
• 33 единицы автомобильной техники;
• четыре единицы инженерной техники;
Кроме того, уничтожены два российских склада боеприпасов.
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