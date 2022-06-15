На юге Украины ВСУ уничтожили еще два российских склада боеприпасов и большое количество техники

На юге Украины оккупанты продолжают ведение боевых действий путем контрбатарейной борьбы. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

В ОК "Юг" сообщили об обстановке на юге нашей страны: итог 14.06.2022. Сообщается, что противник активных наступательных действий не ведет, укрепляет оборонительные рубежи.

"Оккупационные войска дважды пытались нанести авиационный удар. Утром вражеский вертолет сбит нашим подразделением из переносного зенитно-ракетного комплекса, а днем ​​другой вражеский Ми-8 атаковал речную переправу, пытаясь ограничить наши подразделения в маневрах.", — ОК "Юг".

В ответ нашей авиацией нанесены три удара по скоплению живой силы и военной техники армии противника на Херсонщине. Также нанесены ракетные удары по складам горючего и району сосредоточения техники, подавлены командно-наблюдательные пункты противника.

Всего за 14 июня нашим воинам на юге Украины удалось уничтожить 70 оккупантов и 60 единиц техники среди которых:

• вертолет;

• самоходная пушка "Пион";

• БМ-21 "Град";

• три гаубицы;

• 19 единиц бронированной техники;

• 33 единицы автомобильной техники;

• четыре единицы инженерной техники;

Кроме того, уничтожены два российских склада боеприпасов.

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