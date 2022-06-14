На юге Украины авиация ВСУ нанесла два удара по скоплению живой силы и техники противника

На линии столкновения на юге Украины продолжается ведение боевых действий. Враг, скован в возможностях маневра на суше, имеет вариант только отступления на рубеже обороны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, вчера (13 июня) оккупанты совершили две вертолетные атаки по позициях защитников Украины в Херсонской и Николаевской областях.

Кроме того, в районе Снегуровки произошел воздушный бой.

"Из истребителя Су-35 была выпущена рэкета "воздух-воздух" по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался.", — ОК "Юг".

В тоже время в небе над городом Николаев украинские воины сбили российский БПЛА "Орлан-10", который пытался проводить разведку, а в небе над Херсонской областью уничтожен еще один "Орлан" и квадрокоптер.

Общие потери противника на юге нашей страны за прошедшие сутки составили:

28 оккупантов;

• 10 единиц техники (среди которых — БПЛА, гаубица "Мста-Б", командно-штабная машина);

• 5 единиц бронированной и и другой автомобильной техники.

13 июня украинская авиация нанесла два авиационных удара по скоплению живой силы и техники противника в Николаевской и Херсонской областях. Потери врага уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что увиливать больше не получится – Германии пора определяться: Зеленский жестко обратился к Шольцу. Зеленский считает, что правительство ФРГ должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией.

Читайте также о том, что 110-й день войны: Зеленский обратился к украинцам (ВИДЕО). Зеленский заверил украинцев, что все временно оккупированные города и села будут обязательно освобождены.

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Facebook и Instagram появятся функции, которые понравятся украинцам. Министр цифровой трансформации Украины рассказал о грядущих обновлениях в популярніх приложениях.

Также "Комментарии" сообщали о том, как правильно снять клеща с тела и что делать с ним дальше. Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как правильно в домашних условиях нужно снимать с тела клеща, чтобы не навредить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!