На видео показали, как выглядит самый популярный курорт южной Украины под оккупацией

Как передает портал "Комментарии", часть Запорожской области продолжает оставаться под оккупацией, в том числе поселок Кирилловка – морской курорт Запорожья, о котором знает вся страна. В виду того, что сейчас начинается активный туристический сезон в самой Кирилловке нет вообще туристов. Как видно из видео, базы отдыха не работают, там нет связи и если взглянуть на сам поселок, то кажется, что он вымер.

Кирилловка. Фото: из открытых источников

Кое где встречаются одиночные прохожие. Видео сняла жительница Мелитополя, который тоже оккупирован. Женщина по работе приехала в Кирилловку и показала на видео, что сейчас происходит в поселке.

Как видно из видео, большинство магазинов закрыто, базы отдыха тоже пустые. Женщина обращает внимание на то, что раньше еще до того, как поселок был оккупирован россиянами, в Кирилловке всегда продавали рыбу, фрукты прямо на обочине дорог. Можно было купить свежие продукты довольно недорого. Теперь же на обочинах дорог никто не продает продукты. И даже магазины не работают.

Женщина сняла море. Она удивлена тем, что в этом году июнь выдался очень жарким, в море нет медуз, но в Азовском море никто не купается, рыбаков тоже не видно.

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