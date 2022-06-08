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На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке к наступательным действиям

Противник нанес авиаудар по Славянску

сегодня, 19:14
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке к наступательным действиям

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Генштаба, на Славянском направлении украинские воины успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. В свою очередь оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для последующих наступательных действий.

"Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.", — сообщает Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных. Обмен телами погибших военнослужащих происходил по формуле "50 на 50". Подробнее об этом читайте в нашей статье. 
Читайте также о том, что почему Украина всё еще ждет мощное вооружение – может ли это повлиять на ход войны. Поставки западного вооружения Украине могут кардинально изменить ситуацию на поле боя. Подробно об этом читайте в нашем материале. 
Сайт "Комментарии" сообщал о том, что насилие россиян в Украине обсудят на уровне ООН: есть ли в этом смысл – к чему могут прийти. С правом вето России в Совбезе сама ООН превратилась лишь в публичную площадку для дискуссий. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 
Также "Комментарии" информировали о том, что Лавров объяснил новую угрозу Путина и снова вспомнил о неонацистах. Министр иностранных дел РФ заявил, что чем дальнобойнее Киеву будут поставлены РСЗО, тем дальше РФ будет отодвигать фронт. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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