На Славянском направлении оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке к наступательным действиям

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали об оперативной обстановке на Славянском направлении. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Так, по данным Генштаба, на Славянском направлении украинские воины успешно противодействуют попыткам врага улучшить тактическое положение в направлении города Славянск. В свою очередь оккупанты сосредотачивают усилия на подготовке для последующих наступательных действий.

"Противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Свободного, Адамовки, Долины и Татьяновки. Нанес авиаудар по Славянску.", — сообщает Генштаб ВСУ.

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