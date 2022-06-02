На оккупированной Херсонщине россияне нанимаются на работу к местным: какая причина

фото Фейсбук/ Оперативное командование "Юг"

Местные жители оккупированной Херсонщины рассказали, что российские военные приходят наниматься к ним на работу за наличные в национальной валюте. Оккупанты соглашаются собирать урожай клубники на полях, чтобы заработать деньги. Об этом сообщают на странице Оперативного командования "Юг".







По сообщениям от украинских военных, россияне страдают от недостатка логистического обеспечения их армии. Поэтому проявили инициативу в поисках работы и добровольно соглашаются работать на украинских фермеров за 50 гривен в час. Фермеры говорят, что работают россияне хорошо и ведут себя нормально.





"Военные знаменитой "второй армии мира", словно гастробайтеры готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику. Предлагают свои услуги по 50 грн (не рублей) в час. Так и изучают разницу между клубникой, паляницей и оккупацией", — говорится в сообщении.





Как писал портал "Комментарии", в акватории Днепро-Бугского лимана ВСУ уничтожили вражескую технику. Защитники сообщают, что оккупанты отбуксировали подбитые "Рапторы" от острова Змеиный до Севастополя для ремонта. В Черном море пока остаются три российских корабля, с которых могут запускать ракеты, десантные корабли не замечены.



