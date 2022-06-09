На каких участках восточного фронта россияне могут активизировать наступление, - британская разведка

В анализе ситуации на фронте в Украине говорится, что в настоящее время россии трудно усилить резервы восточной группы войск, разгромленной ВСУ в северных областях. Об этом сообщают специалисты разведки Министерства обороны Великобритании.

фото Луганская ОВА

Однако с целью создания оцепления украинских сил и из-за невозможности прорвать линию обороны, поражений в Северодонецке российские командиры отдадут приказы активнее продвигаться на юг той группировке, которая стоит у Изюма, то есть двигаться на Славянск и Бахмут на помощь центральной группе российских войск, которая штурмует Северодонецк.

По мнению специалистов, российское военное командование хочет нарастить темпы наступления на этом участке для того, чтобы продвинуться в Донецкую область и взять под контроль Бахмут, Краматорск и другие города.

В отчете отмечено, что на Изюмской оси российские войска были остановлены еще в апреле и отброшены от Харькова, однако часть области еще находится под оккупацией. Британские эксперты считают, что комплектование подразделений восточной группы войск россии остается недостаточным после поражений в боях с ВСУ.

Как писал портал "Комментарии", дипломат США рассказал о главных ошибках Запада в отношении россии. Майкл Карпентер, постоянный представитель США в ОБСЕ в интервью Голосу Америки высказал мнение о том, почему россия совершает агрессию, какие ошибки допустили страны Запада после распада советского союза и что ждет Украину после войны.

Также мы писали, как работают антироссийские санкции и на какие шаги должен пойти мир для давления на россию. Экономист Павел Шеремета в эфире рассказал, в чем особенности экономических санкций против россии и когда увидим эффект и при каких условиях. По его словам, принятые ЕС и США пакеты санкций против России все же работают, однако в России большая экономика. Если сравнивать ее с Украиной, то разница в ВВП была в десять раз до войны 2022 года.





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