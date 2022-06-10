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На Херсонщине россияне лишились еще трех складов боеприпасов и двух складов ГСМ: подробности

Боевая авиация Вооруженных сил Украины нанесла серию ударов по позициям противника

сегодня, 10:49
Автор:

Денис
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Украинские военные рассказали об обстановке на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook. 

На Херсонщине россияне лишились еще трех складов боеприпасов и двух складов ГСМ: подробности

ВСУ. Фото из открытых источников

Сообщается, что обстановка на юге Украины остается стабильно напряженной.

"Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные деяния не имеет", — ОК "Юг". 

Боевая авиация Вооруженных сил Украины нанесла серию ударов по опорному пункту, местам скопления техники и личного состава, по настроенной понтонной переправе и полевым складам противника в пяти разных населенных пунктах Херсонской области. 

В результате авиаударов и работы украинских ракетно-артиллерийских подразделением уничтожено:

• 33 оккупанта;

• реактивная система залпового огня "Град";

• несколько единиц бронетехники;

• три склада боеприпасов;

• два склада ГСМ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Маляр рассказала об обеспечении подразделений ВСУ амуницией и продовольствием. В Минобороны сообщили о ситуации с потребностями и обеспечением армии. 

Читайте также о том, что суд вынес решение о деятельности партии "Оппозиционный блок": что известно. В Минюсте рассказали против каких еще партий, кроме "Оппозиционный блок", поданы иски в суд о запрете их деятельности. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что в Харьковской области россияне сложили оружие – отказались выполнять приказ командиров после боя с ВСУ. И дальше фиксируются отказы от участия в боевых действиях подразделений оккупантов. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что статус кандидата для Украины – в ЕС 3 страны категорически против. Семь стран Евросоюза высказывали предложения предоставить Украине другой формат, а не статус кандидата. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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