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На Херсонщине оккупанты пытаются выманить паспортные данные у украинцев для фальсификации псевдореферендума

В Херсоне отсутствует мобильная связь украинских операторов

сегодня, 17:55
Автор:

Денис
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На временно оккупированной территории Херсонской области враг готовится к псевдореферендуму. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На Херсонщине оккупанты пытаются выманить паспортные данные у украинцев для фальсификации псевдореферендума

Херсон. Фото: из открытых источников

Так, по данным ОК "Юг", на Херсонщине, где отключена мобильная связь украинских операторов, захватчики пытаются выманить у граждан их паспортные данные. 

"Хитростями с оформлением мобильных карт крымского оператора пытаются выманить у граждан их паспортные данные для фальсификации будущего псевдо-референдума", — сообщает Оперативное командование "Юг". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что исчез генерал, которого Путина отправил руководить войсками в Украине. Российские военные, как и три месяца назад допускают те же ошибки и назначение Дворникова никак не изменило ситуацию. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что совсем потеряли совесть: Виталий Ким об атаках врага. Оккупанты обстреливают Николаев и область из артиллерии. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также "Комментарии" информировали о том, что очень кровопролитные бои и не хватает тяжелого оружия: Резников заявил, что Украина проходит через критическую фазу. Сейчас Украина проходит через критическую фазу войны. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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