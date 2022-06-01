На Херсонщине оккупанты пытаются выманить паспортные данные у украинцев для фальсификации псевдореферендума

На временно оккупированной территории Херсонской области враг готовится к псевдореферендуму. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Херсон. Фото: из открытых источников

Так, по данным ОК "Юг", на Херсонщине, где отключена мобильная связь украинских операторов, захватчики пытаются выманить у граждан их паспортные данные.

"Хитростями с оформлением мобильных карт крымского оператора пытаются выманить у граждан их паспортные данные для фальсификации будущего псевдо-референдума", — сообщает Оперативное командование "Юг".

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