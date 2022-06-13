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На Харьковщине и Северодонецке у врага частичный успех: куда удалось продвинуться агрессору

Российские оккупанты закрепились на новых позициях

сегодня, 08:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупанты продолжают делать все возможное, чтобы не допустить продвижение украинских войск в сторону государственной границы в Харьковской области. Однако одновременно враг продолжает атаковать. Так, в Харьковской области армия РФ закрепилась на новых позициях в направлении Тернова – Избицкое. Что же касается ожесточенных боев за Северодонецк, то россиянам удалось вытеснить ВСУ из центральной части города. Русские при поддержке артиллерии вели штурм Северодонецка и оттеснили наши подразделения. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковщине и Северодонецке у врага частичный успех: куда удалось продвинуться агрессору

Российские военные. Фото: из открытых источников

В Славянском направлении вражеские подразделения основные усилия сосредотачивали на штурме населенных пунктов Долина и Богородичное, успеха не имели. Враг в рамках логистического обеспечения войск заменил более 100 единиц поврежденной бронированной и автомобильной техники.

На Донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистического снабжения из населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел, продолжал обстрелы позиций наших войск в районах населенных пунктов Маяки, 10 км к северу от Славянска, и Серебрянка, 5 км к северо-восточнее Северского.

На Бахмутском направлении наши воины успешно отразили штурмовые действия в направлениях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населённого пункта Золотое. Закрепляется по рубежу Роты – Мироновка. Для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами безуспешно вел штурмовые действия по направлениям Доломитное – Кодема, Доломитное – Новолуганское. Проводил воздушную разведку БПЛА в районе Покровского.

На Кураховском направлении враг нанес авиаудара штурмовиками по позициям наших войск в районе Красногоровки, 15 км восточнее Курахового.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывал огневое влияние вдоль линии столкновения с целью препятствования опрокидыванию резервов на другие направления.

На Южнобужском направлении враг ведет позиционную оборону. Основные усилия направляется на содержание ранее захваченных территорий. Осуществил инженерное оборудование позиций в районах населённых пунктов Шилова Балка и Приднепровское. В целях уточнения положения наших войск вел воздушную разведку БпЛА в районе Давидова Брода.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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