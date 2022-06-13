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На Донбассе ВСУ выбили оккупантов из трех сел и подвинули участок фронта

На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед

сегодня, 14:57
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на непрекращающийся артиллерийский обстрел со стороны России украинские защитники не только сдерживают врага, но и ведут контрнаступление на отдельных направлениях. Так, бойцы ВСУ вернули под контроль Украины три села и подвинули участок фронта на 15 км. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает группировка Объединенных сил в Facebook.

На Донбассе ВСУ выбили оккупантов из трех сел и подвинули участок фронта

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

В сообщении говорится, что враг не перестает накрывать шквальным огнем позиции ВСУ ни на минуту, но даже, если оккупанты по численности превосходят обороняющихся украинцев – это не означает, что они не будут наказаны. Каждый ответ ВСУ – это потери для вражеской армии. Именно поэтому на востоке Украины есть направления, где ВСУ не только держат оборону, но и выбивают врага из украинской земли.

По информации группировки Объединенных сил, украинскими воинам удалось не только освободить три населенных пункта на Донбассе, но и изменить линию фронта, сместив ее на 15 км.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Читайте на портале "Комментарии" — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Владимир Зеленский четко озвучил, что в войне против России есть задачи "минимум" и "максимум". Украина обязательно их достигнет.

Также издание "Комментарии" сообщало — фронт продвинулся от 5 до 10 км: ВСУ ведут наступление на двух направлениях.



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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=346257500976332&ref=sharing
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