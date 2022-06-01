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На Донбассе враг продолжает наступление: в Генштабе рассказали, где оккупантам удалось закрепиться

Начались девяносто восьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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На востоке Украины эпицентр боевых действий по всей линии фронта, однако горячее всего в административном центре Луганщины – Северодонецке. Бои продолжаются в самом городе. Учитывая то количество обстрелов и живой силы, которую противник бросил на захват города, можно сделать вывод, что россияне очень спешат. За предыдущие сутки оккупанты штурмовали город сразу в трех районах: северном, южном и восточном. Отдельным подразделениям захватчиков удалось добиться успеха в продвижении и взятии новых позиций. В настоящее время враг закрепляется в центральной части города. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

На Донбассе враг продолжает наступление: в Генштабе рассказали, где оккупантам удалось закрепиться

Северодонецк. Фото: из открытых источников

На Северском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от Государственной границы Украины.

Агрессор нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении враг основные усилия продолжал сосредотачиваться на удержании занятых позиций и ведении разведки.

В Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии населенные пункты Александровка, Слатино и Циркуны. Нанес удары вертолетами армейской авиации в районах населенных пунктов Веселое и Терновое.

На Славянском направлении противник произвел перегруппировку войск. В результате потерь в районе Довгенького отвел отдельные подразделения на восстановление в город Изюм. С целью усиления охраны и обороны логистических маршрутов усилил группировку в населенном пункте Купянск за счет перемещения батальонной тактической группы. Вел разведку позиций наших войск при помощи БПЛА "Орлан-10" в районах населенных пунктов Изюм, Первомайский и Большая Камышеваха.

На Донецком направлении подразделения агрессора при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.

С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск, противник производит огневое поражение вдоль линии столкновения

из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

В Лиманском направлении враг усилил подразделения и перегруппировал их. При поддержке вертолетов Ка-52 ведет наступление в направлении Лиман – Старый Караван, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник пытается вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций в районах Белогоровки и Врубовки. Применил штурмовую и армейскую авиацию в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Нирково.

В Запорожском направлении враг проводил инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

На Южнобужском направлении враг основные усилия сосредотачивается на удержании занятых займе и создании дополнительных рубежей обороны. В районах населенных пунктов Николаевка, Новопавловское и Широкое произвели массированные обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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