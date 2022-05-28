Мужчин-пленников избивали, а женщин насиловали: как оккупанты издеваются над украинскими военными

Появляется новая информация об украинских пленниках, находящихся в плену рф. Оккупанты избивают мужчин и насилуют женщин, вводят неизвестные препараты, держат 20 человек в тесных помещениях, которые не предусмотрены для такого количества. Об этом сообщает нардеп Сергей Тарута.

"Наши женщины-военнопленные сообщили украинскому омбудсмену, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их держали по 20. Просто на их глазах мужчин-пленников избивали, а женщин насиловали. Глаза завязывали скотчем, одевали на голову мешок. Вводили неизвестные препараты, от которых люди теряли сознание и память. Особенно жестоко россияне относятся к офицерам ВСУ и бойцам "Азова", — сообщил политик.

По мнению украинского политика, в России действует репрессивная машина, не признающая права человека.