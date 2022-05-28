Мужчин-пленников избивали, а женщин насиловали: как оккупанты издеваются над украинскими военными

Появляется новая информация об украинских пленниках, находящихся в плену рф. Оккупанты избивают мужчин и насилуют женщин, вводят неизвестные препараты, держат 20 человек в тесных помещениях, которые не предусмотрены для такого количества. Об этом сообщает нардеп Сергей Тарута.
"Наши женщины-военнопленные сообщили украинскому омбудсмену, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их держали по 20. Просто на их глазах мужчин-пленников избивали, а женщин насиловали. Глаза завязывали скотчем, одевали на голову мешок. Вводили неизвестные препараты, от которых люди теряли сознание и память. Особенно жестоко россияне относятся к офицерам ВСУ и бойцам "Азова", — сообщил политик.
По мнению украинского политика, в России действует репрессивная машина, не признающая права человека.
"Напомню, что в 2018 году СМИ опубликовали видео, на котором 17 сотрудников из российского Ярославля по очереди издеваются над заключенным. Тот в отчаянии кричит, пока его зверски жестоко избивают. После этого мужчина несколько дней не мог встать, ходил под себя.Видео пыток в СМИ передала адвокат потерпевшего, которой пришлось уехать из россии из-за угроз. Мир должен понять, что имеет дело с репрессивной машиной, не признающей человеческих прав. Не только военнопленных, но и заключенных своих же граждан. Для россиян пытки – нормальное, обыденное дело, "ничего особенного", -написал Тарута.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российские солдаты совершают зверства уже в России
. В СБУ перехватили очередной телефонный разговор одного из российских кафиров с женой, работающей в правоохранительных органах России. Она рассказала военному, что в последнее время в прокуратуру поступило большое количество заявлений об изнасиловании.