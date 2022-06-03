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Морпехи ВСУ показали, как уничтожают российскую бронетехнику на юге Украины (ВИДЕО)

Вражеская техника была уничтожена с помощью "Стугны"

сегодня, 18:03
Автор:

Денис
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Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в социальной сети Facebook. 

Морпехи ВСУ показали, как уничтожают российскую бронетехнику на юге Украины (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Морпехи метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили вражескую технику. 

"На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна-П" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк!", — пишет пресс-служба бригады.

В подтверждение своим словам наши воины показали видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Нацполиции рассказали, как поступили с полицейскими, которые перешли на сторону врага. В Нацполиции уверяют — все оставшиеся на оккупированных территориях полицейские уволены. 

Читайте также о том, что повышение ставок по кредитам и депозитам: каковы риски для вкладчиков. Эксперты проанализировали состояние банковской системы, уровень инфляции и высказали свои мнения по поводу вероятности дефолта. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что ЕС в шестой раз бьет санкциями по РФ: поможет ли это остановить войну – в чем просчитался Запад. Санкциями ЕС намерен еще больше ослабить экономику России, заставив Москву прекратить войну против Украины. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские патриоты уничтожают врагов в оккупированном Мелитополе: сколько убито захватчиков. По словам мэра Федорова, с начала оккупации около 500 человек в городе задержали. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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