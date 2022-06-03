Морпехи ВСУ показали, как уничтожают российскую бронетехнику на юге Украины (ВИДЕО)

Защитники Украины продолжают уничтожать вражескую живую силу и технику. Об этом сообщается на официальной странице 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Морпехи метким выстрелом из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" уничтожили вражескую технику.

"На Николаевском направлении морпехи боевого расчета ПТРК "Стугна-П" 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского демилитаризовали рашистский танк!", — пишет пресс-служба бригады.

В подтверждение своим словам наши воины показали видео с места событий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Нацполиции рассказали, как поступили с полицейскими, которые перешли на сторону врага. В Нацполиции уверяют — все оставшиеся на оккупированных территориях полицейские уволены.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что ЕС в шестой раз бьет санкциями по РФ: поможет ли это остановить войну – в чем просчитался Запад. Санкциями ЕС намерен еще больше ослабить экономику России, заставив Москву прекратить войну против Украины.

Также "Комментарии" сообщали о том, что украинские патриоты уничтожают врагов в оккупированном Мелитополе: сколько убито захватчиков. По словам мэра Федорова, с начала оккупации около 500 человек в городе задержали.

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