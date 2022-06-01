Много слов, но мало действий: что не так с заявлением Байдена – какую поддержку заждалась Украина

Президент США Джо Байден в колонке для The New York Times написал, что Штаты не будут пытаться свергнуть путинский режим, не собираются воевать с Россией, но продолжат поддерживать Украину. В частности, поставят нам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы. О чем говорят сделанные заявления? Достаточна ли та поддержка Украины и то давление на Россию, которые осуществляют США? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Хотелось бы больше и конкретики от американцев и англичан, а не тех или иных заявлений

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай рассуждает так:

"В заявлениях Байдена нет ничего сверхъестественного. Неужели кто-то думал, что он заявит о готовности США воевать с Россией? То, что продолжится поддержка Украины — это, конечно, хорошо. Но хотелось бы больше конкретики в этом вопросе".

До сих пор, отмечает эксперт, непонятны объемы ленд-лиза, сроки поставок.

"То, что мы получали ранее – противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, определенные виды артиллерии, радары – это всё не ленд-лиз. Две конференции министров НАТО и стран союзников в формате "Рамштайн" – тоже. Как и разговоры о передаче Украине систем залпового огня HIMARS (о чем якобы должны объявить сегодня). Фактически, только в течение ближайших недель мы увидим более-менее понятную картину по структуре ленд-лиза (не просто общие цифры и факты), хоть соответствующий закон был подписан Байденом еще 9 мая. А реальные поставки по ленд-лизу, получается, произойдут к концу июня. А ведь нужно еще время на обучение представителей ВСУ обращению с соответствующими видами вооружения. Это довольно длительный процесс", – подчеркивает Валентин Гайдай.

По его словам, нет сомнений, что американская и в целом западная поддержка будет продолжаться. Но ключевое тут – объемы, наименования и сроки. С этим – проблемы. Тогда как мы каждый день теряем людей, а порой и территории.

"Нам нужны реально мощные дальнобойные орудия, нужна авиация, модерновые РСЗО, чтобы иметь возможность перейти в наступление, – акцентирует политолог. – По мнению ряда военных экспертов, масштабное контрнаступление возможно лишь при таких условиях. Пока же у нас происходят лишь определенные контратаки – на Херсонском, Запорожском, Харьковском направлении, на Донбассе, причем на последнем зачастую приходится отступать на заранее приготовленные позиции".

И тут, отмечает Валентин Гайдай, хотелось бы больше активности от наших главных партнеров – США и Великобритании. Потому что на представителей ЕС надежды пока мало.

"Особенно это касается Германии, Франции, Италии. Откуда звучит больше громких заявлений, чем собственно помощи. Разве что французы обеспечивают дозированные поставки САУ "Цезарь". Германия постоянно нам что-то обещает. Сегодня, к примеру, канцлер Олаф Шольц заявил, что ФРГ решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T. Но судя по тому, как немцы "поставляли" нам и бронетехнику, и танки, и артиллерию (никак) – рассчитывать на них не приходится. А если что-то и будет, то точно – не в обозримом будущем, не в ближайшие месяцы. Тогда как нам всё нужно здесь и сейчас. Именно поэтому, подчеркиваю, больше ожиданий от американцев и англичан. От которых хотелось бы больше и конкретики, а не тех или иных заявлений", – подчеркивает Валентин Гайдай.

В то же время, размышляет он, не стоит забывать, что далеко не все сведения во время войны могут быть общедоступны. Есть определенные требования безопасности, некие внутриполитические повестки. И, вполне возможно, ни простые обыватели, ни журналисты, не посвященные во "внутреннюю кухню" не знают истинных объемов и модифицкаций получаемых Украиной вооружений. Но если бы это было в нужных объемах и в соответствующей модификации, думаю, это стало бы заметно на фронте. Пока же ситуация там демонстрирует, что поставки нужных нам вооружений идут с промедлением.

Байден четко дал понять в очередном месседже, что приоритетом является максимальная помощь Украине согласно программе ленд-лиз

По мнению главреда информагентства УкрПресс Инфо, политэксперта Алексея Воронцова, США в лице внешней разведки внедряют вполне адекватный и реализуемый план по "холодной" нейтрализации путинского режима.

"Президент Соединенных Штатов Джо Байден четко дал понять в очередном месседже (теперь для The New York Times), что приоритетом является максимальная помощь Украине согласно программе ленд-лиз, подписанной им в знаменательный день – 9 мая. Администрация президента США прекрасно понимает, что обезумевшего российкого диктатора необходимо обыгрывать стратегическим, аналитическим и системным подходом", – отмечает эксперт.

Именно поэтому, поясняет Алексей Воронцов, Белый дом максимально пытается исключить дополнительной эскалации, а многие вопросы взаимодействия с Украиной выводят в плоскость засекреченных договоренностей.

"Вместе с тем современная летальная военная техника из США, несмотря на бесящийся по этому поводу Кремль, идет неотвратимо в помощь ВСУ, – акцентирует эксперт. – Как говорится – "собака лает, а караван идет". Слава Украине!".

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