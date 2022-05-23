Мир по-итальянски: чем закончится замораживание конфликта – к чему ЕС начинает подталкивать Украину

Украина изучает предложения Италии по поводу прекращения российско-украинской войны, заявил недавно спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко. В МИД РФ 23 мая подтвердили, что также получили итальянское предложение. Что так и не так с этим планом и ему подобными? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Европейцам выгодна своеобразная заморозка конфликта, что фактически лишь отложит его на будущее

Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич поясняет:

"Ужесточение риторики со стороны официального Киева касательно переговоров с Россией – это скорее реакция на попытки страны-агрессора работать со своими бывшими (и нынешними) политиками-партнерами в ЕС с целью выхода на вариант прекращения огня по кремлевской логике. Чтобы Украина теряла территории, ограничивала суверенитет".

Именно в этом ракурсе, уверен эксперт, надо рассматривать и итальянский "мирный план" (по данным издания La Repubblica, там, среди прочего, предусмотрен внеблоковый статус Украины, а также некое двустороннее соглашение между Украиной и Россией по Крыму и Донбассу), и заявления Макрона (как признался недавно президент Украины Владимир Зеленский, его французский коллега предлагал Украине отказаться от части своих территорий ради мира с РФ), и промедление Германии с предоставлением нам тяжелого вооружения.

"Это не значит, что те же Макрон или итальянский премьер Драги, или германский канцлер Шольц – пророссийские политики. Просто следует понимать, что война – дорогое дело не только для государств, которые непосредственно воюют. Она дорого обходится и тем, кто так или иначе поддерживает ту или иную сторону. Для ЕС, безусловно, выгоднее торговать с Россией, чем лишаться такой возможности. При этом интересы Украины их особо не волнуют. Но так Евросоюз – это сообщество демократических государств, приходится руководствоваться именно демократическими принципами, а не реал-политик. И оказывать поддержку Украине, вводить санкции против РФ. Действуя при этом себе в убыток", – поясняет Игорь Тышкевич.

Поскольку сейчас война перешла в затяжную фазу, а на фронте складывается своеобразная ситуация статус-кво, европейцы начинают подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

"Им выгодна своеобразная заморозка конфликта, что фактически лишь отложит его на будущее. А потому Украину пытаются "уболтать" на те или иные уступки. Но пока не получается, – отмечает эксперт. – Зеленский неспроста вспоминает Минские соглашения. И "Минск-1", который продержался с сентября 2014-го до февраля 2015-го. И "Минск-2", который Россия похоронила открытым вторжением в Украину в феврале 2022-го. При этом даже первый пункт "Минска" (полное прекращение огня) так и не был выполнен. Но страны ЕС всё это устраивало. Есть какие-то базовые противоречия, есть некие санкции против России, которые не особо мешают с ней торговать и даже создавать совместные проекты (как тот же "Северный поток"). И есть процесс некого дипломатического хоровода вокруг Минских соглашений, по сути, мертвых. Такие варианты для того же ЕС, как бы это не цинично звучало, вполне "удобоваримы". И именно к ним Украину сейчас подталкивают, чтобы разблокировать торговлю с Россией. А Украина… А что Украина? Если повезет – выживет после новых соглашений. Ну, а если не повезет… Мы услышим новую порцию озабоченностей, сожалений и так далее".

Так, акцентирует Игорь Тышкевич, и появляются все эти "мирные планы" и прочего рода "предложения", часть которых предусматривает ограничение суверенитета Украины, потерю территорий, фиксацию новых "линий разграничения".

"На этом фоне вполне логично, что официальный Киев повышает ставки и говорит, что всё свое мы будем возвращать, а переговоров о сдаче территории – не дождетесь. С точки зрения государства это – инстинкт самосохранения. Потому что "Минска-3" Украина как самостоятельное государство уже не переживет", – резюмирует эксперт.

Подобные итальянскому планы маловероятны и неприемлемы для Украины

Характеризуя итальянский "мирный план", политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли отметил, что тот полон размытых формулировок и не принесет реальный мир в Украину.

"Непонятно, к каким границам отойдут войска. Нет речи о том, чтобы РФ вернулась хотя бы на позиции на 23 февраля 2022-го, что является приемлемым с точки зрения Киева и возможным поводом для поиска компромиссов. Получается, что войска будут оставлены на тех линиях, которые будут иметь место на момент гипотетического подписания соглашения. Нигде не обозначен вывод российских войск, чего требует Украина. Фактически речь о заморозке конфликта, о статус-кво на момент окончания боевых действий", – поясняет политолог.

Он также напоминает, что Украина предлагала, начиная с как минимум 2016 года ввести миротворцев ООН на неподконтрольные территории Донбасса. Но Россия была категорически против.

"С чего бы она согласилась на введение подобных миротворцев для "демилитаризация линии фронта", как предполагает итальянский план? Еще момент. Что значит "спорные территории Крыма и Донбасса" (как прописано там же)? Международное сообщество не признаёт незаконной аннексии. И если Украина соглашается с тем, что это "спорные территории", это будет фактическим отказом от своего суверенитета над ними. Что неприемлемо", – подчеркивает Максим Яли.

Что касается возможно вступления Украины в ЕС (предполагается в итальянском плане, где также прописан отказ Украины от планов на вступление в НАТО) – это пока лишь обещания, пряники, уверен эксперт.

"Вступление в ЕС по краткой процедуре вряд ли возможно. Особенно после заявлений президента Франции Макрона, что всё это может затянуться на 15-20 лет. Так что мы видим нереалистичный план, цель которого – получить определенные пиар-дивиденды внутри страны, на международной арене. С плачевным итогом на выходе. Особенно, когда все убедились, что Россия не соблюдает никаких обязательств", – отмечает Максим Яли.

По его мнению, Россия может использовать подобные соглашения, как это было с Минскими, лишь для передышки и накопления сил с целью захвата новых территорий.

"Подобные планы маловероятны и неприемлемы для Украины, – уверен политолог. – Тем более, что российские официальные лица делают заявления о намерении аннексировать Херсонскую область, часть Запорожской. Уже начато хождение там российского рубля. Кроме того, не определены рамки Донбасса – чей он? После массы военных пресуплений, там совершенных, после уничтожения около 20 тысяч мирных граждан Мариуполя (полные данные вряд ли когда-либо удастся узнать), согласится на то, что эти территории будут потеряны и находится де-факто под оккупацией РФ (как это было с ОРДЛО с 2014 года) Украина, безусловно не может".

Максим Яли акцентирует, что ужесточение риторики Киева в такой ситуации – абсолютно оправданный шаг. Тем более, что мировое сообщество, в отличие от некоторых политиков, поддерживает Украину, не признавая российских притязания на нашу землю.

"Итальянские же власти на протяжении последних 8 лет планомерно выступали против антироссийских санкций. Не вводили жестких санкций, всячески препятствовали введению их другими странами. И сейчас мы видим их попытку достичь собственных интересов за счет украинских. Принимать подобные планы – это фактически признавать невозможность победы Украины в войне с Россией. Победы, которая становится всё более реалистичной после принятия США закона о ленд-лизе, после увеличения финансовой и военной помощи нам со стороны коллективного Запада. Никакой заведомо проигрышный "Минск-3" на нем нужен! Время играет на нас. Вскоре РФ почувствует больше боли и от санкций, и на поле боя, где себя проявит новое вооружение, поставляемой нам союзниками. Через несколько месяцев этой помощи уже будет достаточно для контрнаступления и отвоевывания своих территорий, как минимум, в границах на 23 февраля этого года".

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