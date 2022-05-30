Мир на горизонте: к чему могут привести переговоры Эрдогана – готов ли Путин завершить войну

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести совместные телефонные переговоры с президентами России (Владимир Путин) и Турции (Тайип Эрдоган). Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Эксперты оценили для издания "Комментарии" реалистичность таких переговоров, а также – что они могут дать каждой из сторон, если состоятся.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Путин может использовать переговоры как предлог для завершения так называемой "специальной военной операции"

Руководитель Центра правового анализа и исследования политических рисков, адвокат Михаил Дяденко считает, что вероятность таких переговоров на данный момент незначительна.

"Если всё же они произойдут – это будет означать, что Путин понял, что стал загнанной в угол крысой. И пытается найти выход из ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно декларировал готовность провести двусторонние переговоры с Путиным. Тот на это не идет. Трехсторонний формат здесь, как мне кажется, более интересен. Потому что российская сторона не сможет, как она любит, говорить одно, а в итоге перекручивать все совсем иначе", – поясняет Михаил Дяденко.

По его мнению, если переговоры состоятся, сложно надеяться на то, что они принесут результат. Но есть возможность найти некие дополнительные точки соприкосновения.

"К примеру, Путин может использовать переговоры как предлог для завершения так называемой "специальной военной операции". Типа – Кремль получил надежные гарантии защиты прав русскоязычного населения, не вступления Украины в НАТО. Какие-то другие дипломатические "победы". Расскажут внутренней аудитории, что цель "спецоперации" достигнута. И что можно выходить на дипломатический формат. Безусловно, это был бы удобный для всех вариант, – отмечает эксперт. – И для Украины, которая каждый день теряет людей и инфраструктуру. И для России – как красиво (по мнению Кремля) выйти из ситуации. И для Турции – в смысле повышения своего имиджа как мощного геополитического игрока, сумевшего стать посредником в остановке войны. Но, подчеркиваю, вероятность подобных переговоров, равно как их эффективность на данном этапе я оцениваю, как крайне низкую".

Кремль активно ищет посредника для реальных российско-украинских мирных переговоров

Политтехнолог, эксперт Центра противодействия информационным агрессиям "AM&PM" Александр Курбан рассуждает так:

"Заканчивается вторая фаза открытого российско-украинского военного противостояния, которую называют битвой за Донбасс. Несмотря на некоторые тактические успехи вооруженных сил РФ, стратегически этот этап страна-агрессор проиграла. И это уже очевидно. Руководство Кремля понимает, что время возможностей использования военных решений на этом этапе войны уже закончилось – и пора переходить к активной дипломатии".

Собственно, продолжает эксперт, РФ начала наступление на дипломатическом, экономическом и информационном фронте уже несколько недель назад, как только стало понятно, что широко анонсированное концентрированное наступление российской армии на Донбассе захлебывается.

"Ключевыми нарративами стали прогнозы о надвигающимся глобальном голоде, проблемах с поставками нефти и газа в Европу, ядерный шантаж, угроза военного конфликта в Приднестровье, – перечисляет Александр Курбан. – В атаку пошли российские лоббисты и пророссийские европейские политики, которые заявляли и заявляют о необходимости склонить Украину к миру с сохранением лица для Путина. Тут особо отличились Франция и Италия. Руководство Германии, активно тормозит процессы поставок Украине наступательного оружия. Венгрия, чуть ли не открыто поддерживает Кремль. Одновременно с этим, через российские СМИ активно транслируется завуалированный месседж о готовности руководства РФ идти на компромиссы. На ток-шоу Соловьева, Симонян, в выступлениях ведущих российских пропагандистов снижается градус антиукраинских настроений и имперская риторика. Снова обсуждаются возможности возобновления переговорного процесса".

В настоящий момент, считает эксперт, Кремль активно ищет посредника для реальных российско-украинских мирных переговоров. В числе наиболее вероятных стоит Эрдоган, который уже неоднократно демонстрировал свою готовность и имеет опыт быть посредником в таких сложных ситуациях.

"Для всех сторон конфликта, такое посредничество является весьма удобным, – уверен Александр Курбан. – Нейтральность и демонстративная равноудаленность Турции от европейских проблем создает весьма позитивный фон. В этом случае, все стороны переговорного процесса, на старте находятся в равных условиях. Украина не идет на поклон агрессору, как это могло бы быть в случае проведения переговоров на территории Беларуси (как это и было на первой фазе переговорного процесса). Россия не идет на имиджевые уступки, какие могли бы быть, если б переговоры проходили на Западе".

По словам эксперта, о готовности к началу предметных мирных переговоров руководство РФ пока открыто не говорит, скрывая это под демонстративными заявлениями о своей неготовности к таковым – и отсутствию предмета для разговора.

"Но судя по тому, как часто эта тема артикулируется российской стороной, становиться понятен ее острый интерес в данных переговорах, – поясняет Александр Курбан. – В этом случае Россия ведет себя как старая дева, которой очень хочется замуж, но при этом она всячески демонстрирует свою незаинтересованность. Под каждым публичным заявлением Пескова, Лаврова, Мишустина да и самого Путина, слышится классическое "нет, нет и ещё раз … да". И теперь у Эрдогана имеются неплохие шансы, включить весь свой восточный шарм и обаяние и окончательно "уговорить" старую деву сдаться".

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