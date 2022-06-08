Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных

В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Как стало известно, на линии фронта в Запорожской области между Украиной и россией состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Сообщается, что обмен произошел по формуле "50 на 50".

"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко", — сообщает министерство.

Отмечается, что из 50 погибших украинских военных — 37 защитники "Азовстали".

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