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Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных

Обмен телами погибших военнослужащих происходил по формуле "50 на 50"

сегодня, 18:32
Автор:

Денис
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В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Между Украиной и Россией состоялся очередной обмен телами погибших военных

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Как стало известно, на линии фронта в Запорожской области между Украиной и россией состоялся обмен телами погибших военнослужащих. Сообщается, что обмен произошел по формуле "50 на 50". 

"Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко", — сообщает министерство. 

Отмечается, что из 50 погибших украинских военных — 37 защитники "Азовстали". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что нардеп, попавший в Раду от "Слуги народа", перешел на сторону оккупантов рф. Алексей Ковалев высказался за интеграцию Херсона в Россию. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что как работают антироссийские санкции и на какие шаги должен пойти мир для давления на россию. В чем особенности санкций против россии и когда они должны подействовать. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что бойцы ВСУ с помощью "Стугны" уничтожили целую толпу российских пехотинцев (ВИДЕО). ВСУ дают достойны отпор оккупантам. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Турция и РФ обсудили экспорт украинского зерна: есть ли смысл в таких решениях и переговорах. Россия уже выставила ряд требований Украине и миру, чтобы разблокировать проход суден с украинским зерном. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://minre.gov.ua/news/vidbuvsya-chergovyy-obmin-tilamy-zagyblyh-viyskovyh-povernuly-50-poleglyh-geroyiv
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