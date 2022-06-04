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Между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных

Обмен происходил по формуле "160 на 160"

сегодня, 17:50
Автор:

Денис
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Между Украиной и россией 2 июня состоялся обмен телами погибших военных между. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. 

Между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Как стало известно, в результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Обмен состоялся 2 июня на линии фронта в Запорожской области. 

"Операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", — сообщили в ведомстве. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путин предложил вывозить зерно из Украины через Белоруссию, но назвал условие. Путин сказал, что для транспортировки зерна из Минска нужно снять международные санкции. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что идентифицировали снайпера рф, который застрелил мирного жителя в Киевской области. В феврале во время оккупации села Победа российский оккупант убил 53-летнего местного жителя. Читайте об этом в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что кризис с зерном: лидер Африканского Союза на встрече с Путиным обвинил Запад. Африканский лидер намекнул, что многие страны Африки поддержали сторону России. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что российский канал подтвердил, что оккупанты воруют с Украины металл и зерно (ВИДЕО). На российском федеральном канале вышел сюжет, в котором подробно рассказано, как оккупанты воруют украинскую продукцию. Подробно об этом вы можете прочитать в нашем материале. 


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Источник: https://minre.gov.ua/news/vidbuvsya-obmin-tilamy-zagyblyh-viyskovyh
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