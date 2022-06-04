Между Украиной и Россией состоялся обмен телами погибших военных

Между Украиной и россией 2 июня состоялся обмен телами погибших военных между. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Уничтоженная российская техника - фото из открытых источников

Как стало известно, в результате переговоров с участием Уполномоченного по лицам, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160".

Обмен состоялся 2 июня на линии фронта в Запорожской области.

"Операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", — сообщили в ведомстве.

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