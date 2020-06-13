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Главная Новости Общество медицина Вспышка коронавируса в ОП: заразились министр Резников и советник Зеленского
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Вспышка коронавируса в ОП: заразились министр Резников и советник Зеленского

Министр Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко заразились коронавирусом после визита в Париж

сегодня, 14:09
Автор:

Татьяна Веремеева
Вспышка коронавируса в ОП: заразились министр Резников и советник Зеленского

В Офисе президента (ОП) подтвердили информацию о вспышке коронавируса в ОП и Управлении государственной охраны. Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента пишет "Новое время".

Ранее отечественные СМИ писали, что коронавирусом заразился министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В то же время Telegram-каналы писали, что заболевание выявили у советник главы государства Руслана Демченко. Накануне они были во Франции, в Париже, где состоялись встречи с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем Бонном.

Согласно данным "НВ" факт заражения коронавирусом подтвердился вчера вечером.

Напомним, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом – супруга президента Владимира Зеленского получила положительный результат теста на COVID-19.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский заявил, что перед тем, как принимать решение о введении новых карантинных ограничений, необходимо определить причину роста заболеваемости. Глава государства отметил, что все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. По его словам, только соблюдение мер безопасности защитит от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина.


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Источник: https://nv.ua/ukraine/politics/v-ofise-prezidenta-vspyshka-koronavirusa-novosti-ukrainy-50093997.html
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