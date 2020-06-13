Вспышка коронавируса в ОП: заразились министр Резников и советник Зеленского

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Татьяна Веремеева
В Офисе президента (ОП) подтвердили информацию о вспышке коронавируса в ОП
и Управлении государственной охраны. Об этом со ссылкой на источники в Офисе
президента пишет "Новое время".
Ранее отечественные СМИ писали, что коронавирусом заразился министр по
вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В то
же время Telegram-каналы писали, что заболевание выявили у советник главы
государства Руслана Демченко. Накануне они были во Франции, в Париже, где
состоялись встречи с внешнеполитическим советником лидера Франции Эммануэлем
Бонном.
Согласно данным "НВ" факт заражения коронавирусом подтвердился вчера
вечером.
Напомним, что Елена
Зеленская заразилась коронавирусом – супруга
президента Владимира Зеленского получила положительный результат теста на
COVID-19.
Также "Комментарии" писали, что Владимир
Зеленский заявил, что перед тем, как принимать решение о введении новых
карантинных ограничений, необходимо
определить причину роста заболеваемости. Глава государства отметил, что все
соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость
соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. По его словам,
только соблюдение мер безопасности защитит от угрозы заболеть и спасет нашу
экономику от карантина.
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