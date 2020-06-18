ВОЗ бьет тревогу: половина человечества дышит плохим воздухом

Грязный воздух уносит жизни 7 млн человек в год. Загрязненным воздухом приходится дышать примерно половине жителей планеты, большая часть из которых приходится на жителей Азии и Африки. К такому выводу пришли специалисты, которые проанализировали карту атмосферных загрязнений.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в некоторых регионах уровень загрязнений превышает безопасные для человека нормы в 5 и более раз.

Профессор Эксетерского университета в Британии Гэвин Шэддик с коллегами создал модель распространения пыли и аэрозолей. Это поможет увидеть реальную динамическую картину загрязнения воздуха. Так, прежде всего, внимание будет уделяться наиболее проблемным регионам Северной Африки, Индии, Бангладеш, в Китае и Средней Азии.

Вместе с тем аналитики отмечают, что ситуация в Европе, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Австралии за последние 10 лет значительно улучшилась, поскольку власти этих стран и территорий прилагали значительные усилия в борьбе с атмосферным загрязнением.

Ученые подчеркивают, что несмотря на официальную статистику — от легочных заболеваний в год умирает 7 млн человек, но реальное количество смертей может быть намного выше.

Как сообщал портал "Комментарии", благодаря общенациональному карантину из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 в Индии воздух стал намного чище и достиг 20-летнего минимума.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!