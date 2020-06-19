kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.06.2020

BTC/USD

9329.70

ETH/USD

229.17

LTC/USD

43.26

НБУ 19.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество медицина В Украине отменили профессиональные медосмотры
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине отменили профессиональные медосмотры

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, могут ли во время карантина требовать прохождения профмедосмотра

сегодня, 11:52
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине отменили профессиональные медосмотры

На время карантина в Украине приостановлено действие нормы относительно обязательного прохождения профессионального медосмотра определенными категориями работников. Об этом во время брифинга сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

"На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотра, еще была приостановлена норма, что требует прохождения медосмотров по профпризнакам", - пояснил министр.

Это делается для того, чтобы не повышать уровень инфицирования коронавирусом.

"В обязательных случаях, где нужно проходить медосмотр – его проходить не нужно", - сказал Степанов.

Поэтому, подчеркнули в Минздраве, прохождения профессионального медосмотра в период карантина требовать не должны.

Как сообщалось, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, будут ли летом усиливать карантин. По его словам, существуют несколько сценариев введения жесткого карантина или его смягчения. В случае несоблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий, некоторые области могут вернуться к жесткому карантину уже в конце июня.

Ранее "Комментарии" сообщили, что количество новых больных коронавирусом в Украине за день впервые приблизилось к тысяче.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mu4dp0tx3AE
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!