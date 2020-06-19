В Украине отменили профессиональные медосмотры

На время карантина в Украине приостановлено действие нормы относительно обязательного прохождения профессионального медосмотра определенными категориями работников. Об этом во время брифинга сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов.

"На время действия карантина, кроме запрета прохождения медосмотра, еще была приостановлена норма, что требует прохождения медосмотров по профпризнакам", - пояснил министр.

Это делается для того, чтобы не повышать уровень инфицирования коронавирусом.

"В обязательных случаях, где нужно проходить медосмотр – его проходить не нужно", - сказал Степанов.

Поэтому, подчеркнули в Минздраве, прохождения профессионального медосмотра в период карантина требовать не должны.

Как сообщалось, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, будут ли летом усиливать карантин. По его словам, существуют несколько сценариев введения жесткого карантина или его смягчения. В случае несоблюдения гражданами противоэпидемических мероприятий, некоторые области могут вернуться к жесткому карантину уже в конце июня.

Ранее "Комментарии" сообщили, что количество новых больных коронавирусом в Украине за день впервые приблизилось к тысяче.

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