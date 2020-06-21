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Главная Новости Общество медицина В Украине отмечают День медработника: премьер поздравил
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В Украине отмечают День медработника: премьер поздравил

День медика традиционно отмечается в июне

сегодня, 10:13
Автор:

Сергей Медведев
В Украине отмечают День медработника: премьер поздравил

Медицинские работники отмечают свой профессиональный праздник. День медика отмечали еще во времена СССР. Продолжают праздновать этот день в Украине, Беларуси, России и Казахстане традиционно в третье воскресенье июня.

В честь праздника премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил медработников за то, что они делают общество человечным, здоровым, защищенным и поздравил их с Днем медицинского работника.  Свои поздравления работникам медицинской сферы глава правительства опубликовал на странице в Facebook.

“День медицинского работника могут назвать своим праздником не только дипломированные врачи. Но и многие другие, которым специалисты в белых халатах подарили их второй день рождения”, — написал Шмыгаль.

Бесценный дар, - изнь только медики могут подарить второй раз, отметил Шмыгаль. 

“Наши врачи и есть той настоящей элитой — сформированной, а не предназначенной — на которую опирается каждое общество, и наше в том числе. Именно элита всегда первой идет на войну против беды, подвергая свою жизнь опасности”, — отметил премьер.


Как сообщал портал "Комментарии", Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания в пятницу, 19 июня, принял решение увеличить расходы на медицину почти на 8 млрд гривень.  Согласно решению Кабмина, с 1 сентября до 31 декабря 2020 года должны быть увеличены доплаты к зарплатам медицинским и другим работникам (за исключением первичного звена), которые борются с коронавирусом:

- врачам в размере 70% к должностному окладу;
- специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей на 50% минимальной зарплаты;
- младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты.


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