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В Украине добавили новое лекарство в протокол лечения коронавируса

В Миндраве рассказали о новом лекарстве, которое включили в национальный протокол лечения коронавируса

сегодня, 11:25
Автор:

Таисия Ерохина
В Украине добавили новое лекарство в протокол лечения коронавируса

Министерство здравоохранения внесет изменения в стандарт лечения больных коронавирусом COVID-19, в частности, дополнят национальный протокол лечения коронавирусной болезни медицинским препаратом "Дексаметазон". Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, вчера под его председательством состоялось заседание рабочей группы по обновлению стандартов оказания медицинской помощи при COVID-19.

"Был рассмотрен вопрос о внесении дополнительных лекарственных средств. То есть, расширение протокола лечения коронавирусной болезни, которое основывается на нашем и других стран опыте, клинических испытаниях. Так, было принято решение о внесении препарата "Дексаметазон" в национальный клинический протокол", - сообщил министр.

Степанов добавил, что протокол – это подробная инструкция, объясняющая, каким образом лечить пациента, чтобы количество здоровых людей постоянно увеличивалось, а число летательных случаев – уменьшалось. Министр отметил, что в Украине за последние три месяца значительно выросла эффективность лечение больных коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Минздраве объявили о развертывании больниц второй волны из-за эпидемии коронавируса в Украине.

Как сообщалось, за последние годы в Украине обнаружили почти 20,6 млн. упаковок лекарственных средств ненадлежащего качества. О масштабах проблемы фальсифицированных и некачественных лекарств рассказали в СНБО.


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Источник: https://youtu.be/8nmdRxFtbVM
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