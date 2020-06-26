В случае второй волны коронавируса могут погибнуть миллионы людей – ВОЗ

Миллионы людей могут умереть, если в мире начнется вторая волна пандемии коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



"Коронавирус можно сравнить с испанским гриппом, который вел себя точно так же, как COVID-19. Вспышка пошла на спад летом, но опять вернулась в сентябре и октябре, спровоцировав свыше 50 млн смертей во время второй волны заболевания", – отметил доктор Раньери Гуэрра, помощник генерального директора ВОЗ по стратегическим инициативам в интервью итальянскому телеканалу Rai.

Замечания Гуэрры появились на фоне новостей о том, что многие страны начинают ослаблять карантинные ограничения, первоначально введенные для ограничения распространения коронавируса.

Сегодня официальные лица ЕС должны решить, какие страны будут подлежать ограничениям на поездки после того, как страны вновь откроют свои границы для международных поездок. Поскольку в США и некоторых частях Южной Америки по-прежнему регистрируются высокие показатели инфицирования и смертности. Ожидается, что приезжие из этого региона все еще могут подвергаться ограничениям на поездки в Европу.

Ранее "Комментарии" писали, что пациенты с коронавирусом из больницы, которую затопило во время наводнения на Прикарпатье, остаются в своих палатах. Их решили не эвакуировать из медучреждения.

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