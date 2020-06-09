В Минздраве разъяснили, как закупаются тесты на коронавирус

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Таисия Ерохина
Тест-системы на коронавирус всех производителей проходят проверку и процедуру верификации в лабораториях. Об этом заявил министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга сегодня, 9 июня.
Так, в Украине все тест-системы должны быть зарегистрированы, а перед этим пройти полную проверку в соответствующих референс-лабораториях.
"После проверки подготавливается пакет документов, и тест-системы передаются на регистрацию в Гослекслужбу. Далее тест-система регистрируется как медицинское изделие и может применяться на рынке. После того, как эти системы прошли регистрацию, и перед началом работы они должны пройти так называемую валидацию", - пояснил глава Минздрава.
При этом, закупать тест-системы будут непосредственно лаборатории. То есть, вся закупка тест-систем является децентрализованной.
"Средства на закупку предусмотрены соответствующим решением правительства. Были выделены средства на борьбу с COVID-19, из которых 308 млн идет непосредственно на лабораторные центры, которые на эти средства будут закупать дополнительное оборудование, реагенты и тест-системы", - сказал министр.
Напомним, в Украине появилась карта коронавирусных закупок, где можно проверить наличие медсредств в различных регионах страны.
Ранее "Комментарии" писали, что Рада приняла важный для украинского фармрынка закон. Он должен сделать лекарства в Украине более доступными и повысить качество фармацевтических услуг.
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