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В Минздраве рассказали, какие регионы не готовы к очередному этапу послабления карантина

На фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом, в Украине готовятся к новым ограничениям

сегодня, 22:22
Автор:

Татьяна Веремеева
В Минздраве рассказали, какие регионы не готовы к очередному этапу послабления карантина

В Украине в течение последней недели стремительно увеличивается количество больных коронавирусом. По состоянию на сегодня, 21 июня, десять областей не готовы к очередному этапу послабления карантина. На это решение влияют несколько показателей, среди которых количество больных на 100 тыс. человек, загруженность больничных кроватей, а также количество проведенных тестирований на 100 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

На сегодняшний день к следующему этапу послабления карантине не готовы город Киев, а также такие области: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ривненская, Тернопольская, Черновицкая. Кроме того, в Закарпатской и Черновицкой областях превышен показатель загруженности коек.

Напомним, Украина пока не будет вводить жесткий карантин по всей территории, но контроль за соблюдением правил безопасности во время эпидемии коронавируса планируют усилить. За последние несколько дней Национальная полиция Украины втрое больше вынесла админпротоколов за нарушение карантина. Как заявил гарант, из-за рекордного увеличения числа больных COVID-19 следует наладить четкую согласованную коммуникацию с людьми по правилам карантина.


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