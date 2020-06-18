В Минздраве констатировали, что украинцы перестали соблюдать карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что преодолеть пандемию коронавируса в Украине, учитывая, что граждане практически игнорируют все меры и ограничения для безопасного взаимодействия, практически невозможно. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

По его словам, сейчас Министерство контролирует и анализирует ситуацию с заболеваемостью по стране. Степанов напомнил, что вчера правительство внесло изменения в постановление, которое регламентирует карантин. В частности, были определены новые признаки, по которым будут усиливать ограничения при дальнейшем росте больных.

"Надо просто задуматься и придерживаться тех рекомендаций, которые даются, потому что там, иногда, простите, анархия полная происходит с точки зрения соблюдения правил карантина. Надо посмотреть на улицу, что происходит в наших ресторанах, клубах, барах, что происходит на пляжах в Одессе. Конечно, трудно говорить, что в такой способ мы можем сдерживать распространение коронавируса", - отметил Степанов.

Министр добавил, что контролировать соблюдение карантина должны Госпотребслужба и Национальная полиция, но и самим гражданам "стоит задуматься и посмотреть на цифры" - на количество новых заболевших и умерших от коронавируса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко категорически отрицал угрозу коронавируса, пока смертность от пандемии в республике не достигла антирекорда.

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