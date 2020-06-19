В Кабмине заявили о начале второй волны коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине началась вторая волна коронавируса. Об этом глава правительства сказал сегодня, 19 июня, во время внеочередного заседания правительства.



Шмыгаль заявил о второй волне коронавируса на фоне очередного антирекорда по заболеваемости коронавирусом в стране. Премьер акцентировал внимание на том, что многие люди в Украине перестали соблюдать условия карантина. Он также отметил, что сегодня была зарегистрирована тревожная статистика.

Также премьер обратил внимание на то, что для того, чтобы победить болезнь жителям нашей страны необходимо соблюдать масочный режим. По его словам, очередная волна роста заболеваемости должны стать сигналом, что все происходящее – не фейк, а угроза, которая совсем рядом.

Ранее "Комментарии" писали, что волна коронавируса накрывает Украину с новой силой. Третий день подряд в стране фиксируют рекорд по количеству новых случаев инфицирования. В этот раз Украина приблизилась к тысяче. По данным Минздрава, за прошедшие сутки позитивные тесты на COVID-19 с лаборатории получил 921 украинец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!