Украина продолжит медреформу и начнет централизованную закупку лекарств – меморандум МВФ

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина планирует продолжить внедрение медицинской реформы, а лекарства закупать централизованно через ProZorro. Об этом говорится в Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Stand-by для Украины.

Так, внедрение реформы здравоохранения в 2020 году предусматривает распространение нового режима финансирования на звенья вторичной и специализированной помощи. С 1 апреля начато рефинансирования системы здравоохранения, которое расширяет стратегические закупки медицинских услуг Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на неотложную, интенсивную и специализированную помощь. При этом, НСЗУ, финансируемое из госбюджета, будет функционировать как единый плательщик в области здравоохранения и тщательно контролировать предоставление услуг и финансовые результаты деятельности поставщиков.

Сообщается, что будут трансформированы поставщики медицинских услуг в некоммерческие юридические лица коммунальной собственности, а их финансирование будет базироваться на контрактах, заключенных с НСЗУ. Кроме того, Украина обязуется завершить создание определенного пакета медуслуг, что финансируется НСЗУ, включая первичную, специализированную, паллиативную и неотложную помощь. Спрос будут контролировать с помощью финансовых стимулов для поставщиков услуг, одновременно предоставляя возможность ввести доплату для пациентов, в случае необходимости, обеспечивая улучшение доступности и качества услуг.

Относительно системы медицинских закупок, то Минздрав продолжит аутсорсинг закупки ключевых лекарственных препаратов авторитетными международным организациям. Наряду с этим будут внедрять пилотную централизованную закупку лекарств через созданное государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Делать это хотят с помощью системы ProZorro, согласно Закону о государственных закупках, а также учтут международную практику прозрачности, подотчетности и конкуренции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в начале эпидемии коронавируса в Украине медицинские средства закупали из-за границы. Наряду с этим, гарант подчеркнул – Украина при медицинских закупках должен отдавать предпочтение производителям отечественного фармрынка.

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