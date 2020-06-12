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Главная Новости Общество медицина Украина продолжит медреформу и начнет централизованную закупку лекарств – меморандум МВФ
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Украина продолжит медреформу и начнет централизованную закупку лекарств – меморандум МВФ

Из меморандума МВФ по новой программе stand by следует, что медицинская реформа будет продолжена с сохранением роли НСЗУ и «Медзакупок Украины»

сегодня, 16:07
Автор:

Таисия Ерохина
Украина продолжит медреформу и начнет централизованную закупку лекарств – меморандум МВФ

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина планирует продолжить внедрение медицинской реформы, а лекарства закупать централизованно через ProZorro. Об этом говорится в Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Stand-by для Украины.

Так, внедрение реформы здравоохранения в 2020 году предусматривает распространение нового режима финансирования на звенья вторичной и специализированной помощи. С 1 апреля начато рефинансирования системы здравоохранения, которое расширяет стратегические закупки медицинских услуг Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) на неотложную, интенсивную и специализированную помощь. При этом, НСЗУ, финансируемое из госбюджета, будет функционировать как единый плательщик в области здравоохранения и тщательно контролировать предоставление услуг и финансовые результаты деятельности поставщиков.

Сообщается, что будут трансформированы поставщики медицинских услуг в некоммерческие юридические лица коммунальной собственности, а их финансирование будет базироваться на контрактах, заключенных с НСЗУ. Кроме того, Украина обязуется завершить создание определенного пакета медуслуг, что финансируется НСЗУ, включая первичную, специализированную, паллиативную и неотложную помощь. Спрос будут контролировать с помощью финансовых стимулов для поставщиков услуг, одновременно предоставляя возможность ввести доплату для пациентов, в случае необходимости, обеспечивая улучшение доступности и качества услуг.

Относительно системы медицинских закупок, то Минздрав продолжит аутсорсинг закупки ключевых лекарственных препаратов авторитетными международным организациям. Наряду с этим будут внедрять пилотную централизованную закупку лекарств через созданное государственное предприятие "Медицинские закупки Украины". Делать это хотят с помощью системы ProZorro, согласно Закону о государственных закупках, а также учтут международную практику прозрачности, подотчетности и конкуренции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему в начале эпидемии коронавируса в Украине медицинские средства закупали из-за границы. Наряду с этим, гарант подчеркнул – Украина при медицинских закупках должен отдавать предпочтение производителям отечественного фармрынка.


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Источник: https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%2
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