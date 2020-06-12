У Зеленского рассказали, что нужно делать, чтобы избежать второй волны COVID-19

Язык
BTC/USD
9413.87
ETH/USD
235.87
LTC/USD
44.74
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине в последние
несколько дней стремительно увеличивается. Эта тема стала основной во время
сегодняшнего селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19.
В этом контексте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед
тем, как принимать решение о введении новых карантинных ограничений, необходимо
определить причину роста заболеваемости. Глава государства отметил, что все
соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость
соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. По его словам, только
соблюдение мер безопасности защитит от угрозы заболеть и спасет нашу экономику
от карантина.
В то же время, Киев и еще девять регионов страны пока не готовы к
следующему этапу смягчения карантина. Это касается Киевской, Винницкой, Волынской,
Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой
областей.
Кроме возросшего количества новых случаев заражения, министр
здравоохранения Максим Степанов также сообщил об увеличении количества
обращений с симптомами коронавирус, случаев пневмонии и госпитализации с
признаками болезни.
Напомним, второй день подряд число
инфицированных выросло почти на 700 человек. До вчерашнего антирекорда
нынешние показатели не дотянули лишь немного. Коронавирус COVID-19 за сутки
подтвердили еще у 683 украинцев.
Ранее "Комментарии" писали, что Елена
Зеленская заразилась коронавирусом – супруга президента Владимира
Зеленского получила положительный результат теста на COVID-19.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости