У Зеленского рассказали, что нужно делать, чтобы избежать второй волны COVID-19

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Украине в последние несколько дней стремительно увеличивается. Эта тема стала основной во время сегодняшнего селекторного совещания по предотвращению распространения COVID-19.



В этом контексте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед тем, как принимать решение о введении новых карантинных ограничений, необходимо определить причину роста заболеваемости. Глава государства отметил, что все соответствующие органы должны обращать внимание населения на необходимость соблюдения масочного режима и социальной дистанции на улице. По его словам, только соблюдение мер безопасности защитит от угрозы заболеть и спасет нашу экономику от карантина.

В то же время, Киев и еще девять регионов страны пока не готовы к следующему этапу смягчения карантина. Это касается Киевской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Кроме возросшего количества новых случаев заражения, министр здравоохранения Максим Степанов также сообщил об увеличении количества обращений с симптомами коронавирус, случаев пневмонии и госпитализации с признаками болезни.

Напомним, второй день подряд число инфицированных выросло почти на 700 человек. До вчерашнего антирекорда нынешние показатели не дотянули лишь немного. Коронавирус COVID-19 за сутки подтвердили еще у 683 украинцев.

Ранее "Комментарии" писали, что Елена Зеленская заразилась коронавирусом – супруга президента Владимира Зеленского получила положительный результат теста на COVID-19.

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