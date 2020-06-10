Стало известно, как чаще всего люди заражаются коронавирусом COVID-19

Как показывают исследования в киевских лабораториях, 90% случаев заражения коронавирусом COVID-19 произошло посредством передачи инфекции через руки. Об этом сообщила глава Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург.

По ее словам, именно такой результат обозначает, что украинцам необходимо тщательно соблюдать правила гигиены, мыть руки перед приемом пищи, перекусов и после посещения туалета, а до окончания карантина в стране не пренебрегать резиновыми перчатками.

"Мы не можем бесконечно держать людей в домах, это не выход. С другой стороны, люди должны придерживаться всех карантинных требований... Кстати, COVID-19 спровоцировал разговоры о том, о чем никто раньше не говорил: почти 90% заболеваний передается через руки", - отметила Гинзбург в интервью изданию "Украинская правда".

Также она отметила, что медицинская отрасль делает все необходимое, чтобы количество новых больных уменьшалось, но "что-то должны сделать сами граждане".

"Потому что, если, например, вы взялись за десять ручек различных учреждений и подъездов, а потом потерли глаз или под носом - вы можете заболеть. И даже сейчас нельзя, чтобы сели рядом десять человек и распивали в обеденный перерыв кофе, потому что в каждом потенциально есть COVID-19", - заключает Валентина Гинзбург.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Великобритании в рамках смягчения мер по карантину готовы снять так называемый "запрет на секс".

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