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Главная Новости Общество медицина "С маршем Мендельсона и антисептиками": Минздрав разрешил играть свадьбы
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"С маршем Мендельсона и антисептиками": Минздрав разрешил играть свадьбы

Глава Минздрава Максим Степанов рассказал, при каких условиях в Украине можно праздновать свадьбы

сегодня, 11:09
Автор:

Екатерина Белоброва
"С маршем Мендельсона и антисептиками": Минздрав разрешил играть свадьбы

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине позволяется праздновать торжества, в том числе и свадьбы, если соблюдаются меры предосторожности. Об этом он рассказал на брифинге по отчету пандемической ситуации в стране.

Так, по словам министра, несмотря на то, что свадьба - торжество близости, на время опасной ситуации по стране, необходимо соблюдать дистанцию, а также собирать немногочисленный круг гостей, самых близких друзей.

"Можно праздновать, если вы следуете ограничительных мер, а именно: в частности и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), пользование антисептиками и другие средства, о которых всем нам уже известно за последние месяцы", - указал Степанов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине готовятся к открытию кинотеатров, хотя глава Минкульта Александр Ткаченко предупредил, что открытие будет постепенно.

"Реалии таковы: 30% наполнения залов - это работа "в минус", персоналу просто невозможно будет платить зарплаты. Также мировые премьеры западных режиссеров перенесены на значительный срок и владельцы кинотеатров не ожидают большого наплыва гостей", - указал Ткаченко в сообщении.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IUdxeQH4k8A&feature=emb_title
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