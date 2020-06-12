"С маршем Мендельсона и антисептиками": Минздрав разрешил играть свадьбы

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Екатерина Белоброва
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что в Украине позволяется праздновать торжества, в том числе и свадьбы, если соблюдаются меры предосторожности. Об этом он рассказал на брифинге по отчету пандемической ситуации в стране.
Так, по словам министра, несмотря на то, что свадьба - торжество близости, на время опасной ситуации по стране, необходимо соблюдать дистанцию, а также собирать немногочисленный круг гостей, самых близких друзей.
"Можно праздновать, если вы следуете ограничительных мер, а именно: в частности и социальной дистанции (по возможности, понимаю, что это свадьба), пользование антисептиками и другие средства, о которых всем нам уже известно за последние месяцы", - указал Степанов.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине готовятся к открытию кинотеатров, хотя глава Минкульта Александр Ткаченко предупредил, что открытие будет постепенно.
"Реалии таковы: 30% наполнения залов - это работа "в минус", персоналу просто невозможно будет платить зарплаты. Также мировые премьеры западных режиссеров перенесены на значительный срок и владельцы кинотеатров не ожидают большого наплыва гостей", - указал Ткаченко в сообщении.
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