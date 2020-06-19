Правительство увеличило расходы на медицину в Украине на 8 млрд гривень

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Татьяна Веремеева
Кабинет министров Украины во время внеочередного
заседания в пятницу, 19 июня, принял решение увеличить расходы на медицину почти
на 8 млрд гривень. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Согласно решению Кабмина, с 1 сентября до 31 декабря 2020
года должны быть увеличены доплаты к зарплатам медицинским и другим работникам
(за исключением первичного звена), которые борются с коронавирусом:
- врачам в размере 70% к должностному окладу;
- специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей на 50% минимальной зарплаты;
- младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты
Кроме повышения зарплат врачам, планируется изменить и тарифы, по которым происходит лечение. Так, будет увеличено финансирование на лечение острого инфаркта миокарда с 16 ты. грн до 30 тыс. грн за один случай, и инсульта – с 19 тыс. грн до 26 тыс. грн.
Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины
Денис Шмыгаль заявил о начале второй
волны заболевания коронавирусом в Украине.
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