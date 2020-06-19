Правительство увеличило расходы на медицину в Украине на 8 млрд гривень

Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания в пятницу, 19 июня, принял решение увеличить расходы на медицину почти на 8 млрд гривень. Об этом сообщает пресс-служба правительства.



Согласно решению Кабмина, с 1 сентября до 31 декабря 2020 года должны быть увеличены доплаты к зарплатам медицинским и другим работникам (за исключением первичного звена), которые борются с коронавирусом:

- врачам в размере 70% к должностному окладу;

- специалистам с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей на 50% минимальной зарплаты;

- младшим сестрам в размере 25% минимальной зарплаты

Кроме повышения зарплат врачам, планируется изменить и тарифы, по которым происходит лечение. Так, будет увеличено финансирование на лечение острого инфаркта миокарда с 16 ты. грн до 30 тыс. грн за один случай, и инсульта – с 19 тыс. грн до 26 тыс. грн.

Ранее "Комментарии" писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны заболевания коронавирусом в Украине.

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