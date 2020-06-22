Последствия спустя десятилетия: в ВОЗ рассказали неутешительные прогнозы по пандемии коронавируса

Язык
BTC/USD
9550.38
ETH/USD
243.14
LTC/USD
44.14
USD/UAH
26.81
EUR/UAH
30.10
RUB/UAH
0.38
Комментарии
Пандемия коронавируса в мире еще не прошла свой пик и продолжает набирать обороты. Такое убеждение выразил руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на виртуальном форуме здравоохранения в понедельник, 22 июня, передает Корреспондент.
"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении", - отметил глава ВОЗ.
С его слов, речь идет об экономическом упадке, социальном кризисе, а во многих государствах – еще и политическом кризисе.
Гебрейесус уверен, что последствия пандемии коронавируса весь мир будет ощущать еще несколько десятилетий.
Как ранее писали "Комментарии", в Минздраве разрешили украинцам не надевать маски там, где нет большого скопления людей. Об этом сообщил в эфире телеканала "1+1" главный санврач Украины Виктор Ляшко.
Так, с сегодняшнего дня в Украине пообещали жестче следить за соблюдением карантинных правил. Это связано с резким ростом числа инфицированных коронавирусом. В частности, будут проверять, соблюдают ли украинцы масочный режим. Например, одевать маску или респиратор обязательно в магазине или общественном транспорте. Тогда как на улице это делать необходимо только в крайнем случае.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости