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Главная Новости Общество медицина Последствия спустя десятилетия: в ВОЗ рассказали неутешительные прогнозы по пандемии коронавируса
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Последствия спустя десятилетия: в ВОЗ рассказали неутешительные прогнозы по пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что человечество еще долго будет ощущать последствия пандемии коронавируса

сегодня, 20:19
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Последствия спустя десятилетия: в ВОЗ рассказали неутешительные прогнозы по пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире еще не прошла свой пик и продолжает набирать обороты. Такое убеждение выразил руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на виртуальном форуме здравоохранения в понедельник, 22 июня, передает Корреспондент.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении", - отметил глава ВОЗ.

С его слов, речь идет об экономическом упадке, социальном кризисе, а во многих государствах – еще и политическом кризисе.

Гебрейесус уверен, что последствия пандемии коронавируса весь мир будет ощущать еще несколько десятилетий.

Как ранее писали "Комментарии", в Минздраве разрешили украинцам не надевать маски там, где нет большого скопления людей. Об этом сообщил в эфире телеканала "1+1" главный санврач Украины Виктор Ляшко. 

Так, с сегодняшнего дня в Украине пообещали жестче следить за соблюдением карантинных правил. Это связано с резким ростом числа инфицированных коронавирусом. В частности, будут проверять, соблюдают ли украинцы масочный режим. Например, одевать маску или респиратор обязательно в магазине или общественном транспорте. Тогда как на улице это делать необходимо только в крайнем случае. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4243524-pandemyia-esche-ne-dostyhla-pyka-voz
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