Последствия спустя десятилетия: в ВОЗ рассказали неутешительные прогнозы по пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в мире еще не прошла свой пик и продолжает набирать обороты. Такое убеждение выразил руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на виртуальном форуме здравоохранения в понедельник, 22 июня, передает Корреспондент.

"Эта пандемия все еще растет. И мы знаем, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении", - отметил глава ВОЗ.



С его слов, речь идет об экономическом упадке, социальном кризисе, а во многих государствах – еще и политическом кризисе.



Гебрейесус уверен, что последствия пандемии коронавируса весь мир будет ощущать еще несколько десятилетий.

Как ранее писали "Комментарии", в Минздраве разрешили украинцам не надевать маски там, где нет большого скопления людей. Об этом сообщил в эфире телеканала "1+1" главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Так, с сегодняшнего дня в Украине пообещали жестче следить за соблюдением карантинных правил. Это связано с резким ростом числа инфицированных коронавирусом. В частности, будут проверять, соблюдают ли украинцы масочный режим. Например, одевать маску или респиратор обязательно в магазине или общественном транспорте. Тогда как на улице это делать необходимо только в крайнем случае.

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