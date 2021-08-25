Польшу накрыла четвертая волна пандемии коронавируса: что происходит в стране

В Польше начинается четвертая волна пандемии COVID-19. Об этом сообщает газета Wiadomości со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Польши Михала Дворчика. Он добавил, что по оценкам правительства он наберет силу в сентябре-октябре. Правительство объявило, что введет ограничения на уровне поветов (как в Украине обласные центры, — авт.), если произойдет очень большое количество инфекций.

Коронавирус в Польше, фото с открытых источников

По мнению экспертов, четвертая волна коронавируса ожидается в Польше в конце августа. Михал Дворчик сказал, что в статистике можно увидеть очередной резкий рост вирусных инфекций SARS-CoV-2.

"На заседаниях правительственной антикризисной команды видно, что эта волна будет набирать силу в сентябре-октябре", — сказал он.

Министр заверил, что правительство Матеуша Моравецкого подготовило различные сценарии.

"Также связано с распространением инфекции в поветах. Это означает внедрение различных видов решений, направленных на охрану здоровья, с разбивкой на поветы в зависимости от количества случаев и уровня вакцинации в отдельных поветах", — добавил Дворчик.

Он подчеркнул, что никаких конкретных решений пока не принято. Они будут проводиться в зависимости от развития эпидемической ситуации в Польше. Во вторник министерство здравоохранения заявило, что исследование подтвердило 233 новых случая заражения коронавирусом. От COVID-19 скончались восемь человек. Всего с 4 марта 2020 года, когда в Польше была обнаружена первая инфекция SARS-CoV-2, на данный момент подтверждено более 2,8 миллионов случаев инфекции, погибли от COVID-19 75 тысяч 324 человека.

Ранее портал "Комментарии" информировал, что британские ученые определили, когда вакцины Pfizer и AstraZeneca прекращают защищать от COVID-19. Через пять-шесть месяцев эффективность Jab Pfizer по предотвращению заражения COVID-19 в течение месяца после второй дозы снизилась с 88% до 74%, показал анализ данных, собранных в британском исследовании ZOE COVID.

Так, эффективность вакцины AstraZeneca снизилась с 77% до 67% через четыре-пять месяцев. Исследование базировалось на данных более чем 1,2 миллиона результатов тестирования.





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