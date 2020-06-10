Минздрав изменил алгоритм выписки с COVID-19: как это повлияет на статистику

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Таисия Ерохина
В Украине пациентов с коронавирусом теперь будут выписывать после одного отрицательного ПЦР-теста и отсутствии симптомов. Об этом сообщил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Так, Министерство здравоохранения изменило алгоритм выписки больных коронавирусом COVID-19. Раньше всех, кто вылечился, выписывали в случае отсутствия клинических симптомов, а также двух подряд отрицательных тестов ПЦР. Отныне пациенту будет достаточно прохождения только одного тестирования.
"У нас изменены подходы к выписке больных людей коронавирусом из стационаров и снятию диагноза коронавирусная болезнь при выздоровлении. Ранее у нас критерием для выписки были отсутствие клинических симптомов, а также два подряд отрицательных теста полимеразной цепной реакции. Сегодня эти критерии составляют отсутствие клинических симптомов, а также один отрицательный тест ПЦР", - сообщил Ляшко.
По его словам, этот шаг повлечет за собой увеличение количества выздоровевших.
Напомним, в Минздраве разъяснили, как закупаются тесты на коронавирус. Так, решение о закупке тест-систем на коронавирус принимают непосредственно в лабораториях, а не централизованно.
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